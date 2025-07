One UI 8

Con One UI 8.0, Samsung introduce una serie di novità per il controllo audio, pensate per rendere l’interazione con lo smartphone più intuitiva e accessibile. La prossima versione dell’interfaccia, basata su Android 15, è attualmente in fase di sviluppo e porterà un cambiamento significativo nel modo in cui gli utenti gestiscono il volume e i dispositivi audio collegati.

Un’interfaccia più chiara per la gestione del volume

Una delle modifiche principali riguarda il pannello del volume, che sarà semplificato nella struttura e più chiaro nella visualizzazione dei controlli. Sarà possibile visualizzare con maggiore precisione il livello del volume di ciascun elemento (suoneria, media, notifiche, sistema), con una grafica più leggibile e coerente. Questa scelta mira a migliorare l’accessibilità e la rapidità di utilizzo del menu, anche per chi ha poca familiarità con le impostazioni audio avanzate.

One UI 8.0 introdurrà anche una nuova funzione per cambiare rapidamente dispositivo di uscita audio. Attraverso un menu a comparsa, gli utenti potranno selezionare con facilità se riprodurre l’audio tramite altoparlante, cuffie Bluetooth o dispositivi collegati via cavo. Il passaggio da un dispositivo all’altro sarà immediato, senza dover accedere alle impostazioni complete. Questo rappresenta un vantaggio concreto per chi alterna frequentemente più periferiche durante la giornata.

Il nuovo sistema riconosce automaticamente l’app attiva che sta generando contenuti audio e permette di modificare il volume specifico per quella singola app. Questa funzione, già presente su alcune versioni precedenti, verrà ulteriormente semplificata e resa più visibile. Il risultato è un controllo più preciso del suono, particolarmente utile per chi usa applicazioni musicali, giochi o strumenti di comunicazione audio/video.

La revisione delle opzioni audio si accompagna a nuove funzionalità orientate a chi ha difficoltà uditive. One UI 8.0 includerà strumenti per regolare bilanciamento stereo, abilitare il mono audio, e creare profili audio personalizzati in base all’udito dell’utente. Queste opzioni saranno accessibili direttamente dalle impostazioni rapide, con descrizioni chiare e guide visive pensate per aumentare la personalizzazione dell’esperienza d’ascolto.

L’interfaccia delle nuove opzioni audio è stata progettata per essere coerente con lo stile visivo di Material You, già adottato da Android 12 in poi. I nuovi controlli volume adotteranno colori dinamici, forme arrotondate e animazioni fluide, per un’esperienza più moderna e armonizzata con il resto del sistema operativo. Samsung punta così a mantenere la propria personalizzazione fedele all’identità Android, pur aggiungendo funzionalità proprietarie.

Le nuove funzionalità saranno introdotte progressivamente con l’arrivo di One UI 8.0, atteso nei prossimi mesi in versione beta. La distribuzione iniziale coinvolgerà i modelli Galaxy S24, seguiti dagli altri smartphone compatibili. Samsung non ha ancora pubblicato una lista completa dei dispositivi supportati, ma è probabile che le serie Galaxy S, Z e A più recenti riceveranno l’aggiornamento. I dettagli precisi verranno comunicati con l’avvio del programma beta.