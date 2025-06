NOW ora costa 4,99€ al mese: ecco il Pass con vincolo annuale

Dal 16 giugno 2025, NOW, la piattaforma di streaming di Sky Italia, ha introdotto una serie di offerte dedicate ai nuovi abbonati. Le promozioni prevedono prezzi ridotti per chi accetta un vincolo di permanenza di 12 mesi, con tariffe ribassate per i Pass Cinema, Entertainment e per il pacchetto completo che include anche lo Sport. L’obiettivo è offrire contenuti premium a costi più accessibili, mantenendo alta la competitività nel settore dello streaming.

Pass Cinema ed Entertainment da 4,99 euro al mese

I nuovi iscritti che scelgono uno tra Pass Cinema o Pass Entertainment con vincolo annuale possono accedere all’abbonamento mensile a 4,99 euro per i primi 12 mesi. Alla scadenza, l’offerta si rinnova al prezzo standard di 8,99 euro. In alternativa, è ancora possibile sottoscrivere i due Pass senza vincoli, ma in questo caso si applica da subito il listino intero.

NOW propone anche una formula combinata Cinema + Entertainment a 7,99 euro al mese, sempre con vincolo di un anno, che sale a 11,99 euro dal tredicesimo mese. A questo pacchetto è possibile aggiungere l’opzione Premium, che elimina la pubblicità on demand, abilita la visione su due dispositivi in contemporanea e attiva l’audio Dolby Digital 5.1. In questo caso, il prezzo per i primi 12 mesi è di 9,99 euro, poi 14,99 euro mensili.

Tutti i Pass in un’unica offerta a 22,99 euro

Per chi desidera l’esperienza completa, è disponibile l’offerta Cinema + Sport + Entertainment a 22,99 euro al mese per un anno, con rinnovo automatico a 36,99 euro. Anche in questo caso, si può aggiungere Premium con un sovrapprezzo di 5 euro mensili, per un totale di 27,99 euro, che diventano 41,99 euro dopo il primo anno. La versione senza vincoli prevede da subito il costo pieno.

App rinnovata e nuova esperienza utente

Oltre alle promozioni, NOW ha aggiornato la propria applicazione con un restyling completo. Il passaggio alla tecnologia NBCUniversal ha introdotto profili personalizzati, la funzione Restart per riavviare i contenuti in diretta e Pause&Rewind, che consente di tornare indietro di due ore. Resta esclusa la possibilità di rivedere i programmi già terminati.

Le nuove campagne pubblicitarie accompagnano il lancio delle offerte: una è dedicata all’intrattenimento, con lo slogan “per tutta la tua voglia di intrattenimento”, mentre l’altra è focalizzata sullo sport. Con queste novità, NOW punta a intercettare nuovi abbonati offrendo flessibilità e contenuti aggiornati a un prezzo competitivo.