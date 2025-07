Kena Mobile, offerte estive: il risparmio è garantito

L’estate 2025 si apre con una proposta allettante da parte di Kena Mobile, il noto operatore virtuale del gruppo TIM. A partire da soli 4,99€ al mese, l’azienda infatti lancia piani ricaricabili adatti a ogni tipo di esigenza. Dai giovani studenti a chi lavora in smart working, le offerte si distinguono per quantità di dati e prezzi contenuti. La formula vincente è sempre la stessa, navigazione abbondante, chiamate illimitate, SMS inclusi e, soprattutto, zero vincoli.

Kena Mobile: tutte le soluzioni per i clienti più esigenti

Chi sta pensando di cambiare gestore o attivare una nuova SIM può trovare tra le proposte Kena quella perfetta. Le opzioni più economiche, come la Kena4,99 e 5,99, includono 100GB, telefonate senza limiti e 200 SMS. Soluzioni assolutamente sono ideali per chi ha bisogno di restare connesso quotidianamente senza sforare il budget. Con un solo euro in più, invece, l’offerta da 6,99€ porta il traffico a 130GB, perfetta per social, streaming e videochiamate anche se si è in viaggio. Tali tariffe si rivolgono in particolare ai clienti provenienti da Iliad, Fastweb e altri operatori virtuali.

Per chi necessita di una connessione ancora più potente, Kena ha pensato a piani più strutturati, senza far lievitare i costi. L’offerta da 7,99€, ad esempio, include 150GB, mentre con 9,99€ si arriva addirittura a 230GB, mantenendo sempre chiamate e SMS illimitati. Si tratta di opzioni ideali per utenti che lavorano da remoto, guardano contenuti in alta definizione o utilizzano frequentemente app di gaming online.

Ma non è finita qui. Chi cerca prestazioni superiori può puntare ai piani premium. Infatti con 11,99€ si ottiene una connessione affidabile con 100GB, mentre a 12,99€ il pacchetto si amplia a 150GB. In entrambi i casi, il rapporto qualità-prezzo resta elevato. Kena Mobile riesce così ad abbracciare tutte le necessità, garantendo convenienza, flessibilità e continuità di servizio. Per avere ancora più informazioni a riguardo e non restare indietro vi consigliamo di consultare anche il sito web ufficiale dell’ operatore!