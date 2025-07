Maserati presenterà una nuova supercar al Goodwood Festival of Speed 2025

Maserati sarà una delle case automobilistiche protagoniste del Goodwood Festival of Speed 2025. Il Tridente presenterà, in anteprima mondiale, una nuova supercar in occasione della celebre cronoscalata inglese che si tiene nella tenuta di Goodwood, nel West Sussex.

L’azienda sta mantenendo il più stretto riserbo sulla vettura ma, da quanto condiviso finora, il nuovo progetto incarnerà energia e performance nel pieno stile Maserati. La nuova supercar sarà presentata durate l’evento ma non sarà l’unica vettura presente alla kermesse.

Alla prestigiosa Hillclimb parteciperanno anche la Maserati GranCabrio, la GT2 Stradale e la MCXtrema. Ogni vettura rappresenta l’eleganza, la sportività e la competenza del Tridente nel realizzare vetture per la strada o per la pista che siano lussuose e performanti. I presenti potranno ammirarle nelle esposizioni statiche oltre che nella prova a tempo

Maserati si prepara a svelare una nuova supercar al Goodwood Festival of Speed 2025 al fianco della GranCabrio, GT2 Stradale e MCXtrema

La nuova Maserati GranCabrio che parteciperà al Goodwood Festival of Speed 2025 è una supercar da 490 CV caratterizzata da una livrea Verde Giada su cui spiccano i cerchi diamanti Glossy Black e pinze freno nere. Gli interni in pelle color Ice presentano il Logo Maserati Tridente ricamato sul poggiatesta. Sotto il cofano troviamo il V6 Nettuno Twin Turbo da 3.0 litri in grado di erogare 490 CV e scattare da 0 a 100 km/h in appena 4 secondi.

La Maserati GT2 Stradale, invece, rappresenta la versione omologata per la strada della GT2 che corre nel mondiale GT2 European Series. Il propulsore V6 Nettuno da 640 CV (471kW) le consente di passare da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e raggiungere i 320 km/h di velocità massima. La vettura è realizzata da Officine Fuoriserie Maserati e presenta numerosi dettagli in fibra di carbonio opaco e interni in Alcantara nera con sedili racing in Alcantara Blu a contrasto.

Infine, a percorrere il tortuoso tracciato di Goodwood ci sarà la Maserati MCXtrema in tinta Blue Xtrema. Omologata esclusivamente per la pista e realizzata in soli 62 esemplari, questa supercar rappresenta l’apice della tecnologia del Tridente. Spinta dal motore Nettuno V6 3,0 litri biturbo portato al massimo delle prestazioni, è in grado di erogare 740 CV.