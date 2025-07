Apple AirPods 4 con lo sconto più PAZZO di sempre con l’Amazon Prime Day

Volete le Apple AirPods 4 ma non siete disposti ad investire troppo denaro? è arrivato il momento giusto, difatti con l’Amazon Prime Day vi aspetta una promozione più unica che rara, capace di ridurre di molto la spesa finale che l’utente si ritrova a sostenere, avendo comunque la certezza di essere tra i più fortunati proprio per la spesa finale che si ritrova a sostenere.

Il modello attualmente in promozione è l’ultima generazione disponibile, in attesa di conoscere la nuova, si può comunque fare affidamento su un prodotto completo, ricco di funzionalità e dalla qualità audio decisamente superiore ai diretti concorrenti presenti sul mercato. La cosa da notare è la sua quasi esclusiva compatibilità con i prodotti di casa Apple, ciò sta a significare che non potrete utilizzarlo al pieno delle sue funzionalità anche sui device Android (perdete ad esempio l’audio spaziale, la cancellazione del rumore ed altro).

Apple AirPods 4: l’occasione con la migliore offerta dell’anno

Cuffiette di super qualità a prezzi decisamente più bassi del normale, queste sono le Apple AirPods 4, adatte quindi per la maggior parte di noi, ma soprattutto per coloro che vogliono godere di una qualità audio superiore al normale. Come per tutti i prodotti di casa Apple, purtroppo il prezzo di vendita è superiore al normale, di conseguenza ci si ritrova ad affrontare un listino di 149,00 euro, che oggi però viene ridotto a soli 122,54 euro grazie alla promozione corrente. Le potete acquistare qui.

La ricarica avviene tramite la porta USB-C integrata nella parte inferiore, offrono comunque una autonomia generalmente molto valida, capace di garantire una usabilità abbastanza scalabile sul medio/lungo periodo senza dover continuamente a ricorrere all’utilizzo del caricabatterie.