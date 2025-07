Huayra Codalunga Speedster, scopriamo la few-off di Automobili Pagani

Automobili Pagani ha presentato al mondo la nuovissima Huayra Codalunga Speedster. La vettura rappresenta la variante a cielo aperto della hypercar che ha ricevuto il Design Award al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este 2023 nella versione coupé.

La vettura è stata realizzata dalla divisione Grandi Complicazioni, sezione di Automobili Paganti deputata alla creazione di progetti unici ed esclusivi. Il progetto è stato sviluppato partendo dai disegni di Horacio Pagani, fondatore dell’azienda.

Prodotta in appena dieci esemplari, la Huayra Codalunga Speedster rappresenta l’equilibrio tra l’eleganza delle forme e la potenza delle prestazioni. Omologata per la strada, le consegne della nuova hypercar inizieranno a partire dal 2026.

Automobili Pagani e la divisione Grandi Complicazioni hanno creato un nuovo gioiello su ruote, la Huayra Codalunga Speedster

I punti di contatto con la versione coupé sono evidenti ma sono stati reinterpretati per garantire alla vettura la propria unicità. I designer hanno cercato di rendere la Huayra Codalunga Speedster riconoscibile con uno stile ancora più slanciato grazie alla monoscocca completamente rivisitata.

La ricerca della pulizia visiva viaggia di pari passo con la necessità di guidare i flussi d’aria per garantire un’aerodinamica pulita ed efficace. Nella visione laterale, spiccano certamente le linee affusolate, tipiche della filosofia speedster, che consentono di esprimere leggerezza e slancio.

Le simulazioni CFD hanno affinato la curvatura dei passaruota e la fluidità del cofano, assicurando un’equilibrata distribuzione del carico aerodinamico tra i due assali. Il risultato? Meno resistenza, migliori prestazioni.

A spingere la Huayra Codalunga Speedster troviamo il motore Pagani V12 a 60° da 5.980 cc biturbo. Automobili Pagani ha sviluppato questo propulsore con Mercedes-AMG al fine di poter erogare 864 CV (635 kW) a 6.000 giri/min con una coppia di 1.100 Nm disponibile già da 2.800 giri/min. Il cambio trasversale a 7 rapporti è realizzato da Pagani in collaborazione con Xtrac è disponibile sia in configurazione AMT (Automated Manual Transmission) o manuale puro.

Come dichiarato da Horacio Pagani (Founder & Chief Designer Pagani Automobili): “Ogni Pagani nasce per tradurre nella materia la visione unica che ciascuno ha di Hypercar. Per alcuni deve essere estrema, audace, capace di sorprendere al primo sguardo; per altri deve incarnare eleganza, misura, armonia. Da interpretazioni così diverse prendono vita studi, ricerche e soluzioni che portano a risultati profondamente distinti, ma sempre riconoscibili nella firma Pagani: nella purezza delle forme, nella cura assoluta di ogni dettaglio, nell’equilibrio tra estetica e funzione. La Huayra Codalunga Speedster è un omaggio a chi immagina la propria auto sportiva come un’icona di leggerezza e slancio, fatta di linee essenziali che attraversano il tempo con naturalezza”.