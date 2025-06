IONIQ 6 N, Hyundai svela l’anima sportiva al Goodwood Festival

In un settore in continua evoluzione come quello delle auto elettriche, Hyundai ha scelto un approccio diretto e audace. La nuova IONIQ 6 N, versione sportiva della berlina a zero emissioni, farà il suo debutto ufficiale al prossimo Goodwood Festival of Speed, un evento simbolo della cultura motoristica inglese. Un’occasione prestigiosa, selezionata dal marchio per avvicinarsi agli appassionati e mostrare dal vivo l’essenza di un modello pensato per emozionare.

Hyundai incontra la mobilità elettrica: prestazioni senza compromessi

Hyundai ha pubblicato le prime immagini teaser dell’auto, svelando un design elegante, dinamico e chiaramente ispirato al mondo delle corse. Linee fluide e superfici levigate le forniscono una silhouette aggressiva e aerodinamica. I fari anteriori restano per ora nell’ombra, ma si intravedono proporzioni compatte e ben bilanciate, mentre nella parte posteriore vi è un vistoso alettone sotto il lunotto, dettaglio che ne sottolinea la natura sportiva.

Non si tratta solo di estetica. La IONIQ 6 N incarna i valori del brand “N”, il ramo sportivo di Hyundai. Agilità, reattività e divertimento alla guida sono al centro del progetto. Come spiegato da Joon Park, vice presidente e responsabile del gruppo N, l’obiettivo è quello di offrire un’esperienza unica a chi guida. Il modello punta a rivoluzionare il concetto stesso di auto elettrica sportiva, con l’ambizione di unire grandi prestazioni e versatilità nell’uso quotidiano.

Tre concetti chiave definiscono l’identità della nuova berlina. Ovvero “Corner Rascal” per sottolineare l’agilità tra le curve, “Racetrack Capability” che indica la sua prontezza per la pista, ed “Everyday Sports Car” che la rende adatta anche alla guida di tutti i giorni. La IONIQ 6 N non vuole essere solo veloce, ma anche coinvolgente, capace di regalare emozioni autentiche in corsa, senza rinunciare al comfort e alla tecnologia tipici del mondo elettrico. Insomma, con questa nuova proposta, Hyundai consolida la propria posizione tra i protagonisti della transizione elettrica, dimostrando che sostenibilità e sportività possono convivere in un’unica, affascinante carrozzeria.