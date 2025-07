iPhone 17 Pro: il logo si sposta, il design cambia

Con iPhone 17 Pro e Pro Max, Apple si prepara a riscrivere ancora una volta le regole del suo design. Dopo anni di fedeltà al blocco fotocamere quadrato introdotto con iPhone 11 Pro, i render più recenti mostrano un’evoluzione decisa: la nuova camera bar si estende in larghezza sull’intero retro del dispositivo. Questo aggiornamento, visivamente impattante, rompe con il passato e apre una nuova stagione estetica per i top di gamma della Mela.

Un cambiamento estetico che ridefinisce l’identità visiva del nuovo iPhone Pro

Le immagini trapelate, condivise dal leaker Majin Bu, rivelano anche un dettaglio inatteso: lo storico logo Apple non è più dove ci si aspetterebbe. Nei render, la mela appare spostata più in basso rispetto al solito, probabilmente per adattarsi alla simmetria visiva dettata dalla nuova disposizione delle fotocamere. Una scelta che potrebbe sembrare insolita, ma che risponde a precise esigenze di bilanciamento del design. Le cover MagSafe, di conseguenza, dovranno adattarsi, ridisegnando le proprie linee per non oscurare il logo e mantenere la compatibilità con gli accessori.

Il riposizionamento del logo non è confermato ufficialmente, ma le immagini trapelate sembrano particolarmente attendibili. Il nuovo stile visivo punta a creare un contrasto netto tra la parte superiore, occupata dalla camera bar, e quella inferiore, dove il logo dovrebbe risaltare maggiormente. Apple non cambia spesso il layout del proprio marchio, e quando lo fa, lo fa con una logica precisa.

La camera bar, protagonista del retro, rappresenta il cambiamento più evidente. Occupa quasi tutta la larghezza dello smartphone e riorganizza il comparto fotografico in modo più moderno e forse anche più funzionale. Questo design segna un allontanamento dai canoni minimalisti degli ultimi anni, favorendo soluzioni più audaci e riconoscibili. I produttori di custodie saranno costretti a ridisegnare ogni dettaglio. Intanto, l’opinione pubblica comincia a interrogarsi se piacerà davvero questo nuovo volto dei prossimi iPhone.