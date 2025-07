iPhone 17 Pro Max, in arrivo una batteria più capiente: batterà il 16 Pro Max

Stanno cominciando a girare diverse voci su quelli che saranno i prossimi iPhone di Apple con l’azienda che si starebbe preparando al meglio per lanciare una gamma fortemente rinnovata. Tenere il banco in queste ore secondo alcune fonti molto accreditate sarebbe stata una notizia in particolare, ovvero quella che riguarda la batteria del prossimo iPhone 17 Pro Max. Si dovrebbe arrivare infatti a 5000 mAh, superando così di quasi 400 mAh quella dell’ormai quasi superato iPhone 16 Pro Max.

Nel caso in cui tutto ciò dovesse concretizzarsi, ci ritroveremo di fronte all’iPhone con la batteria più grande mai visto fino ad ora.

Un netto distacco dal modello Air con batteria da 2.800 mAh

L’indiscrezione assume ancora più rilievo se confrontata con quanto si vocifera sul conto dell’altro estremo della gamma: il futuribile iPhone 17 Air, il cui design ultrapiatto sarà probabilmente accompagnato da una batteria di soli 2.800 mAh. Questo aprirebbe un divario ancora più marcato tra i modelli “essenziali” e quelli di fascia alta, destinati a chi cerca prestazioni e autonomia superiori.

In parallelo, Apple dovrebbe introdurre un nuovo design per i modelli Pro, abbandonando il classico modulo fotografico squadrato. Le tre fotocamere posteriori saranno inserite in una camera bar orizzontale, simile a quanto già visto su altri top di gamma Android, che attraverserà l’intera larghezza del dispositivo. Inoltre, il logo Apple potrebbe essere spostato più in basso, rompendo un’abitudine rimasta immutata dai tempi di iPhone 11.

Un Pro Max sempre più autonomo e distintivo

Con una batteria da 5.000 mAh, un nuovo look e una gestione ancora più efficiente delle risorse grazie ai chip di nuova generazione, iPhone 17 Pro Max si candida a diventare il dispositivo Apple più completo e indipendente di sempre. Una mossa che rafforza ulteriormente il posizionamento del modello “Max” come riferimento assoluto per chi cerca il massimo in termini di autonomia, prestazioni e design.