Pagani Automobili sarà presente al MIMO Milano Monza Motor Show

Pagani Automobili parteciperà alla prossima edizione del MIMO Milano Monza Motor Show prevista dal 27 al 29 giugno. L’evento ad ingresso gratuito si terrà presso l’Autodromo Nazionale di Monza e permetterà a tutti gli appassionati di ammirare alcune delle più belle vetture mai create.

Le opere d’arte su ruote di Horacio Pagani saranno esposte presso l’area paddock e il marchio mostrerà al pubblico la Utopia e la Huayra Codalunga. Le esposizioni statiche saranno affiancate anche da une vento esclusivo. Per la prima volta in un evento aperto al pubblico, scenderà in pista la Huayra R Evo Roadster in occasione dell’esclusivo programma Arte in Pista.

Pagani Automobili considera la Utopia come la vettura che ha dato avvio al terzo capitolo della propria storia. Realizzata in appena novantanove esemplari, trae ispirazione delle iconiche linee degli anni Cinquanta e Sessanta che si fondono con la contemporaneità

La filosofia Pagani è evidente con attraverso l’unione della semplicità con l’essenzialità, il tutto senza trascurare le prestazioni. Il cuore della Utopia è il propulsore Pagani V12 realizzato appositamente da Mercedes-AMG abbinato ad un cambio manuale a sette rapporti.

Passando alla Huayra Codalunga, la supercar è una delle più rare mai realizzata dal produttore. Nata come progetto esclusivo della divisione Grandi Complicazioni è realizzata in soli cinque esemplari. In questa vettura l’estetica e l’artigianalità si incontrano dando vita ad uno stile unico che omaggia la tradizione e il Made in Italy.

Infine, la Huayra R Evo Roadster rappresenta l’anima più sportiva di Automobili Pagani in quanto la vettura è pensata l’uso esclusivo in pista. Libera da ogni vincolo normativo e di omologazione, la supercar incarna l’essenza pura della guida sportiva. Al fine di consentire ai proprietari di una vettura da pista di esprimere le prestazioni massime della propria supercar, è stato creato il programma Arte in Pista che mette a disposizione dei fortunati proprietari un team tecnico d’eccellenza composto da ingegneri, meccanici, fisioterapisti, nutrizionisti e piloti professionisti.