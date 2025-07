Paganti Automobili pronta ad emozionare al Goodwood Festival of Speed 2025

Pagani Automobili si sta preparando a partecipare al Goodwood Festival of Speed 2025 da protagonista. L’evento motoristico si terrà dal 10 al 13 luglio nella contea inglese del West Sussex e permetterà di ammirare le supercar dei marchi più blasonati del mondo.

Le esposizioni statiche saranno affiancate da sfilate, gare e soprattutto dalla cronoscalata che da sempre caratterizza il Goodwood Festival of Speed. Tra gli espositori presenti quest’anno, spicca certamente Pagani automobili che esporrà ben quattro Hypercar tra il Supercar Paddock e lo stand ufficiale del marchio.

I partecipanti alla kermesse e gli spettatori che seguiranno la diretta streaming potranno ammirare la sportivissima Huayra R Evo Roadster, due Utopia Roadster e una Utopia. Inoltre, Horacio Pagani in persona, fondatore della casa di San Cesario sul Panaro, sarà presente all’evento per consegnare personalmente uno dei 99 esemplari di Utopia prodotti al suo fortunato proprietario.

Pagani Automobili si cimenterà nella cronoscalata del Goodwood Festival of Speed 2025 oltre ad esporre le proprie hypercar presso lo stand ufficiale

Entrando maggiormente nel dettaglio di queste hypercar così speciali, la Huayra R Evo Roadster percorrerà la storica salita di Goodwood sprigionando tutta la sua potenza. La versione a cielo aperto della vettura da pista è spinta dal poderoso motore Pagani V12-R Evo.

Realizzato in collaborazione HWA AG, il motore V12 aspirato è in grado di erogare 900 CV a 8.750 giri/min con una coppia di 770 Nm tra i 5.800 e gli 8.200 giri/min. Pensata per esprimere le massime performance in pista, la vettura è caratterizzata da freni carboceramici e una deportanza incrementata del 45% rispetto al modello da cui deriva.

Passando alla Utopia Roadster, uno dei due modelli presenti sarà impegnato nella hill climb mentre l’altra sarà in esposizione statica presso lo stand Pagani. La prima hypercar sarà caratterizzata da una livrea Verde Mara con dettagli in Grigio Montecarlo e cerchi SuperSilver mentre gli interni in pelle avranno la tonalità Cacao con rifiniture beige e pomello del cambio in legno.

La seconda, invece, sarà caratterizzata da una finitura carbonio a vista Rosso Habanero con interni in Pelle Grecale e Pelle Huayra impreziositi da lavorazioni in alluminio anodizzato semi-opaco e inserti in fibra di carbonio verniciata. Su entrambe le vetture è presente il motore Pagani V12 e un sistema meccanico per cambio e pedaliera a vista.

La Utopia che sarà presente al Goodwood Festival of Speed 2025 è uno dei 99 esemplari che Horacio Pagani consegnerà personalmente al suo proprietario. Il modello in questione risplende nella livrea Azzurro Sardegna con interni in Blu Tricolore con cuciture Bianco Serafil. Per questa vettura, la motorizzazione scelta è un V12 biturbo, costruito da AMG su indicazioni fornite da Pagani.