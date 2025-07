Xiaomi TV Box al 73% di sconto per POCO TEMPO su AliExpress

Volete risparmiare su uno dei prodotti più amati e desiderati del momento? allora dovete subito collegarvi ad AliExpress per acquistare la Xiaomi TV Box, un dispositivo capace di rendere smart il vostro televisore, ed allo stesso tempo espanderne al massimo le funzionalità. Il suo prezzo promozionale su AliExpress non potrebbe essere più basso.

Al giorno d’oggi la maggior parte dei televisori si collega alla rete telefonica ed integra un sistema operativo che permette l’installazione di applicazioni di vario genere, tuttavia alcuni utenti non hanno sempre a disposizione una soluzione di questo tipo, e di conseguenza si è costretti a ricorrere ad accrocchi di terze parti. A questo punto entra in gioco la Xiaomi TV Box, un piccolo dispositivo da collegare fisicamente alla porta HDMI del vostro televisore, per attivare la connessione alla rete internet e, grazie al sistema operativo pre-installato, accedere alle più comuni applicazioni di streaming, tra cui Netflix, Prime Video e similari.

All’interno della confezione è possibile trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento, tra cui anche il telecomando per il controllo da remoto, con i tasti dedicati per accedere direttamente ai servizi, nonché tutti i cavi per il collegamento fisico (da notare che non integra una batteria).

Xiaomi TV Box: un prezzaccio oggi su AliExpress

Un prodotto di questo tipo nasconde di base, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, un prezzo non propriamente economico, se pensate difatti che verrebbe a costare 194,01 euro per il suo acquisto definitivo a prezzo di listino. Fortunatamente esiste la promozione di AliExpress, che abbassa la spesa finale del 73%, in modo tale da arrivare a poter spendere un contributo finale di soli 51,22 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

Tra le specifiche tecniche da tenere a mente ricordiamo che è possibile trasmettere contenuti in 4K HDR ed anche dispone di 32GB di memoria interna.