Samsung Galaxy Z Fold7: il pieghevole più sottile che sa come stupire

Tutto inizia dal design ultrasottile. Il Galaxy Z Fold7 pesa appena 215 grammi, meno di un Galaxy S25 Ultra, e misura 8,9 mm da chiuso. Una sensazione nuova in mano, quasi impalpabile. Da aperto, è spesso solo 4,2 mm. Il display esterno Dynamic AMOLED 2X da 6,5 pollici con nuovo aspect ratio 21:9 è progettato per un uso pratico anche chiuso. In mobilità, scrivere o navigare diventa naturale. Più piccolo, sì, ma anche più resistente, con vetro Gorilla Glass Ceramic 2, cerniera Armor FlexHinge e telaio in Advanced Armor Aluminum. Il display principale? Rafforzato con titanio e vetro UTG più spesso del 50%. Non è solo bello, è fatto per durare, per resistere a più di quanto ci si aspetti.

Una volta aperto, il Galaxy Z Fold7 mostra la sua vera grandezza. Il display principale Dynamic AMOLED 2X da 8 pollici è l’11% più ampio rispetto al Fold6. I 2600 nit di luminosità, potenziati da Vision Booster, offrono visibilità perfetta anche al sole. Ogni gesto, ogni movimento, ogni contenuto prende vita sul grande schermo. Si ha un multitasking senza limiti, editing più intuitivo, AI sempre visibile e pronta ad assistere. Insomma, pare avere davvero tutto.

Fotocamera professionale, intelligenza sorprendente

Il Galaxy Z Fold7 integra una fotocamera ultra-grandangolare da 200MP, la prima su un pieghevole Galaxy. Scatti con 44% di luce in più, dettagli quattro volte superiori. La fotocamera interna da 10MP con angolo di 100° cattura ogni sorriso nei selfie di gruppo. L’AI fotografica fa il resto con colori intensi e dettagli perfetti anche di notte. La funzione Video notturno separa soggetto e sfondo, riducendo il rumore. I video in 10-bit HDR mostrano colori profondi e scene più realistiche. Con strumenti come Assistente foto, Modifica generativa e Studio ritratti, ogni contenuto viene trasformato in un sol tocco. E l’audio? Ora è regolato automaticamente da AI per eliminare traffico o vento ed avere risultati che rasentano la perfezione.

Galaxy AI: un nuovo modo di pensare il pieghevole

Il processore Snapdragon 8 Elite per Galaxy spinge poi l’intelligenza artificiale oltre ogni limite. CPU, GPU e NPU più potenti che mai. Il nuovo sistema One UI 8 su Android 16 porta sul Fold7 una Galaxy AI multimodale che capisce cosa viene scritto, detto o inquadrato. Gemini Live risponde a voce o testo, persino durante la condivisione della fotocamera. Cerchia e Cerca mostra risultati in finestre fluttuanti, senza interrompere ciò che si sta facendo. Tutto avviene con fluidità, anche grazie a Multi Window e al nuovo Drag & Drop di testi o immagini. L’AI disegna, scrive, suggerisce. Più che assistente, compagna creativa. Il Galaxy Z Fold7 è disponibile dal 22 luglio 2025 in quattro colori. I prezzi sono a partire da 2.199 euro ed è disponibile anche con 2 TB di cloud Google AI Pro gratuito per 6 mesi.