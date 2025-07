Gemini: ecco come funzionano le azioni programmate del chatbot

Vi capita spesso di arrivare a fine settimana o fine mese accorgendovi di aver dimenticato impegni importanti o di inviare una email di lavoro? Ebbene, tutto ciò al giorno d’oggi è piuttosto comune a causa della vita sempre più frenetica ma grazie allo sviluppo della tecnologia tali problematiche stanno pian piano diminuendo. Pensiamo infatti alle numerose piattaforme basate sull’intelligenza artificiale che al giorno d’oggi possono essere utilizzate gratuitamente per portare a termine compiti e progetti, ma non solo. Tra le più comuni c’è proprio Gemini e rappresenta un vero e proprio assistente virtuale.

Non a caso, infatti, gli assistenti virtuali basati sull’intelligenza artificiale consentono di semplificare i compiti da portare a termine giornalmente, ma non solo. Diventano infatti veri e propri assistenti. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo maggiori dettagli in merito a Gemini e alle funzionalità che possono essere sfruttate come promemoria.

Gemini: l’assistente AI per non dimenticare i piani

Dimenticare progetti e piani futuri non è purtroppo impossibile. Molte volte ci si dimentica dei compiti da portare a termine ma da oggi tutto può finalmente cambiare. Avete mai utilizzato Gemini?

Per chi non lo sapesse, Gemini è l’alleato perfetto per eseguire compiti complessi nel momento in cui lo decide l’utente e, dunque, anche a orari prestabiliti. Oltre a ciò, è perfetto per poter generare contenuti come testi o immagini, ma non solo. Chi vuole può anche utilizzarlo per generare contenuti utili per la routine personalizzandoli secondo le proprie esigenze.

Per quanto riguarda le azioni programmate, dunque, Gemini è in grado di portare a termine alcuni compiti. L’utente deve solamente fornire indicazioni su cosa e quando portare a termine un determinato compito e l’assistente virtuale si occuperà di tutto. A tal proposito, ricordiamo che le azioni programmate sono riservate a tutti gli utenti che hanno deciso di sottoscrivere un abbonato Google AI Pro e Ultra o a piani business ed educativi di Google Workspace.