Honor Magic V5 sta per arrivare anche in Italia

Non è solo una questione di stile. Honor ha appena presentato uno smartphone pieghevole che sfida apertamente i limiti del design e della tecnologia mobile. Si chiama Magic V5 e potrebbe presto conquistare anche il mercato italiano. Dopo il lancio ufficiale in Cina, il nuovo pieghevole dell’azienda asiatica punta a imporsi in Europa già da agosto, con una presentazione prevista a Londra. In Italia, intanto, è già comparsa la pagina ufficiale del prodotto.

Honor crea una batteria da record e AI per un’esperienza completa

Il Magic V5 è oggi il pieghevole verso l’interno più sottile al mondo: solo 8,8 mm di spessore da chiuso e 217 grammi di peso. Valori che lo rendono comparabile con molti smartphone non pieghevoli. La compattezza non va però a discapito della resistenza. Il dispositivo è protetto da vetro antigraffio NanoCrystal all’esterno e da uno strato interno in fibra di carbonio capace di resistere a pressioni fino a 380GPa. La cerniera in acciaio ad alta resistenza completa una struttura solida e duratura. Il doppio display — interno da 7,95 pollici e esterno da 6,43 — permette un uso versatile: multitasking e produttività dentro, gestione rapida e messaggistica fuori.

Il vero punto di rottura sta però nella batteria. Solo nella versione da 1TB di memoria, il Magic V5 include una batteria al silicio-carbonio da 6.100 mAh, un primato assoluto per densità energetica in uno smartphone. Più compatta e leggera delle classiche batterie agli ioni di litio, garantisce un’autonomia superiore alla media. L’ottimizzazione energetica è affidata al chip Power Enhanced Honor E2 e a un sistema di gestione termica integrato nel processore. Il risultato è un dispositivo capace di ricaricarsi velocemente — 66W via cavo e 50W wireless — senza surriscaldarsi.

Sotto il cofano troviamo il nuovo Snapdragon 8 Elite a 3 nanometri, il processore top di gamma di Qualcomm per il 2025. Le prestazioni sono elevate in tutti gli scenari d’uso, dal gaming al video editing, e integrate con un’intelligenza artificiale profonda. L’assistente YOYO, incluso in MagicOS 9.0.1, è in grado di svolgere una lunga serie di attività quotidiane, anche in autonomia.

Anche il comparto fotografico non delude. Tripla fotocamera posteriore da 50, 50 e 64 megapixel, potenziata da algoritmi AI Falcon per scatti precisi anche in notturna. Il prezzo in Cina parte da circa 1.067 euro, ma per l’Europa si attendono dettagli ufficiali. Quattro le colorazioni annunciate.