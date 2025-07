Polestar 4 conquista le Cinque Stelle Euro NCAP, sicurezza al top

La Polestar 4 ha ottenuto la valutazione massima nei test Euro NCAP. Un dato che conferma l’eccellenza del marchio nella progettazione di auto elettriche sicure e performanti. Il risultato complessivo dell’86% testimonia l’attenzione alla sicurezza in tutte le aree esaminate dall’ente europeo. Particolarmente degna di nota è la protezione degli occupanti adulti, che raggiunge il 92%, uno dei valori più alti secondo gli attuali protocolli. Anche la tutela dei passeggeri più piccoli è stata valutata positivamente, con un punteggio dell’85. Invece quella degli utenti vulnerabili della strada, come pedoni e ciclisti, si attesta all’81%. I sistemi di assistenza alla guida completano il quadro con un 79%.

Polestar 4 ottiene il massimo riconoscimento nei test Euro NCAP

Oltre al punteggio generale, Polestar4 si distingue per una dotazione tecnologica avanzata. Il veicolo è equipaggiato con 7 airbag, compresi quelli laterali centrali per proteggere i passeggeri in caso di impatti laterali. Il sistema E-call può contattare automaticamente i soccorsi in caso di emergenza. L’Advanced Driver Assistance System integra telecamere, radar e sensori a ultrasuoni. Accessori volti a monitorare costantemente l’ambiente circostante, intervenendo se necessario. Un’ulteriore innovazione è rappresentata dalla telecamera posteriore. Quest’ultima montata sul tetto, sostituisce il lunotto e migliora la visibilità in ogni condizione.

Il successo della Polestar 4 completa un percorso cominciato con la Polestar2 nel 2021 e proseguito con la 3, la quale quest’anno ha raggiunto risultati record nella protezione dei bambini. Tutti i modelli attualmente in serie hanno ricevuto le cinque stelle Euro NCAP. Un traguardo che solo pochi marchi possono vantare. Tale risultato sottolinea l’approccio rigoroso e coerente di Polestar nella progettazione di auto elettriche ad alte prestazioni, ma soprattutto estremamente sicure. Michael Lohscheller, CEO del brand, ha evidenziato come la sicurezza sia una priorità costante. Ogni veicolo è pensato per offrire la massima tranquillità a chi lo guida. Tutto ciò senza rinunciare a design, potenza ed efficienza.

Insomma, con sede a Göteborg e una presenza in oltre 28 mercati globali, Polestar si conferma tra i protagonisti della mobilità sostenibile e responsabile.