Gemini: l’AI analizza e riassume i file in Google Drive

L’integrazione dell‘intelligenza artificiale nelle diverse piattaforme che siamo abituati a utilizzare giornalmente sta diventando sempre più frequente. Non a caso, infatti, l’aiuto dell’AI diventa indispensabile. Soprattutto nel momento in cui si ha la necessità di portare a termine un progetto in tempi piuttosto brevi. Nel caso di Google, il colosso ha deciso di procedere con l’integrazione in diverse soluzioni. Tra cui proprio Google Drive.

Qual è, dunque, la funzione dell‘intelligenza artificiale in questo strumenti che viene utilizzato giornalmente da milioni di utenti? Per rispondere a questo quesito, abbiamo deciso di dedicare questo nuovo articolo a Gemini in Google Drive.

Gemini: le funzioni offerte in Google Drive

Perché perdere tempo prezioso? Ormai l’intelligenza artificiale è in grado di aiutare chiunque in qualsiasi momento e circostanza. Tra i tanti punti di forza di Gemini, dunque, non possiamo non porre l’attenzione sulla capacità di analizzare i file e fornire report dettagliati. Non a caso, dunque, questo strumento diventa indispensabile nel cloud per una serie di importanti motivi.

Nonostante l’entusiasmo per il servizio messo a disposizione, è bene ricordare che Gemini in Google Drive al momento è disponibile solamente per alcuni utenti. Nel dettaglio, la funzione di analisi dei file sarà disponibile solamente per gli utenti Workspace Business, Enterprise e Education e per coloro che hanno deciso di sottoscrivere un abbonamento a Google One AI Premium.

Non possiamo certamente escludere che presto Google procederà con l’ottimizzazione del servizio e di conseguenza mettendolo a disposizione anche di altri utenti. Chiaramente l’attesa è tanta se pensiamo che con Gemini in Google Drive si ha l’opportunità di esaminare e ricavare informazioni dai propri file in pochissimi secondi. Grazie all’intelligenza artificiale, infatti, l’utente può addirittura evitare di aprire file e documenti. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alle prossime novità anche da parte della stessa Google.