ho. Mobile, promo da 200GB: c’è il 5G incluso con minuti ed SMS senza limiti

ho. Mobile, operatore virtuale di proprietà Vodafone, propone una tariffa chiara e ben strutturata che mette a disposizione 200 giga al mese con 5G incluso, minuti e SMS illimitati e diverse modalità di attivazione pensate per offrire la massima flessibilità. Una proposta che punta su prezzo fisso, ampia connettività e servizio clienti accessibile, il tutto a 9,99€ al mese per sempre.

Cosa include l’offerta ho. Mobile

La promozione garantisce 200 giga per navigare in 5G, minuti illimitati verso tutti i gestori e SMS senza limiti. Il canone è fisso e non prevede rimodulazioni nel tempo. L’offerta è disponibile sia per chi porta il proprio numero da un altro gestore, sia per chi sceglie un nuovo numero.

In entrambi i casi, è richiesta una prima ricarica da 10€ per coprire il costo del primo mese. L’attivazione ha un costo una tantum a partire da 2,99€, variabile in base all’operatore di provenienza. Per chi attiva un nuovo numero, l’attivazione è sempre di 2,99€. La SIM è gratuita, indipendentemente dalla modalità scelta.

eSIM e attivazione immediata

Una delle novità più interessanti riguarda la possibilità di attivare un’offerta con eSIM, pagando solo 1,99€. In questo modo, l’utente evita l’attesa per la spedizione della SIM fisica e può iniziare a usare il servizio in pochi minuti, direttamente dal proprio smartphone compatibile.

Tre modalità di attivazione per chi sceglie ho. Mobile

ho. Mobile offre tre opzioni per attivare la promo facilmente e rapidamente:

Pagamento online con spedizione della SIM a casa e attivazione in app, edicola o tabaccheria; Ritiro e attivazione diretta in edicola, pagando in contanti o con carta; Pagamento online e attivazione immediata tramite eSIM, per una procedura completamente digitale.

Un’offerta moderna, semplice e conveniente

Con 200 giga, 5G incluso, attivazione rapida e assistenza anche su WhatsApp, ho. Mobile si propone come un gestore affidabile per chi cerca una soluzione completa, trasparente e senza sorprese.