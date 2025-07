Iliad lancia Flash 220: una rivoluzione sotto i 10 euro al mese

Non capita spesso di assistere a un’offerta mobile capace di spostare gli equilibri del mercato. Luglio 2025, però, segna un punto di svolta con il lancio di Flash 220 da parte di Iliad. Una promo esclusiva che non passa inosservata a 9,99€ al mese, prezzo fisso garantito per sempre, senza vincoli nascosti né aumenti futuri. Inclusi nella tariffa troviamo minuti illimitati, SMS senza limiti e ben 220GB di traffico dati in 5G ogni mese. Una proposta chiara, trasparente e soprattutto stabile nel tempo, pensata per chi vuole qualità a un prezzo sostenibile.

Fibra scontata e smartphone a rate: Iliad guarda oltre la rete mobile

L’offerta non è riservata solo ai nuovi clienti, ma anche chi è già utente Iliad può attivare Flash 220, a patto di avere una tariffa compatibile. L’attivazione avviene in modo semplice, sia tramite app sia attraverso l’Area Personale. Per chi ancora non è cliente, basta visitare il sito ufficiale per completare l’attivazione in pochi passaggi. L’operatore continua così a puntare su accessibilità e semplicità, due aspetti che negli anni hanno consolidato la sua reputazione nel mercato italiano.

Il valore della proposta non si limita però solo piano mobile. Abbinando Flash220 alla fibra Iliad infatti è possibile accedere a uno sconto mensile di 4€. In questo modo, il costo della connessione fissa scende a 21,99€ al mese. È un’opzione pensata per chi vuole una soluzione completa, dalla SIM allo streaming casalingo, mantenendo bassi i costi e alta la qualità del servizio.

Ma non è ancora finita qui. Chi sceglie Iliad come proprio gestore di fiducia potrà anche acquistare uno smartphone a rate, senza anticipo e con finanziamento flessibile adattabile alle esigenze di ogni persona. I modelli disponibili includono dispositivi di fascia alta come iPhone e Samsung Galaxy. Insomma l’ operatore lancia ufficialmente una soluzione che punta a fidelizzare il cliente attraverso benefici concreti e duraturi.