Fastweb Energia: la certezza di un prezzo fisso e trasparente

Con Fastweb Energia, i consumatori hanno finalmente a disposizione un’opzione stabile e prevedibile. L’offerta “Full” garantisce un canone bloccato di 70€ al mese per dodici mesi, tutto incluso, per un consumo annuo fino a 2500kWh. Una proposta pensata per le famiglie con utenze domestiche e potenza impegnata fino a 3kW, che vogliono evitare sorprese in bolletta. La trasparenza è al centro dell’iniziativa. Ogni cliente conosce in anticipo l’importo mensile, senza costi nascosti o clausole ambigue.

Fastweb Energia: gestione digitale e premi per i consumatori più attenti

Un vantaggio concreto è riservato a chi è già cliente Fastweb o Vodafone, sia per la casa che per il mobile. Per loro, infatti, il canone mensile si riduce a 60€, sempre con le stesse condizioni di utilizzo. L’energia fornita è interamente prodotta da fonti rinnovabili e certificata dal GSE, a garanzia di una scelta davvero sostenibile. In caso di consumo superiore alla soglia stabilita, ogni kWh extra verrà tariffato a 0,45 centesimi, cifra che include tutte le voci di spesa. Nessun vincolo contrattuale o penale in caso di recesso, è possibile interrompere l’offerta in qualunque momento, in totale libertà.

Fastweb punta anche sull’innovazione con strumenti di controllo intelligenti. Attraverso il servizio gratuito Monitor Consumi, compatibile con i contatori elettronici 2G, gli utenti possono gestire la fornitura in tempo reale, verificare i consumi e organizzare meglio le proprie abitudini energetiche. In più, grazie al programma fedeltà FastwebUP, i clienti accumulano punti che danno accesso a sconti e vantaggi esclusivi.

Un’iniziativa interessante è la “Sfida SalvaConsumi”, che premia chi riesce a ridurre del 10% l’energia rispetto alla propria fascia, in palio, un buono pari al canone base mensile. L’offerta è valida fino al 25 luglio 2025, salvo proroghe. Fastweb Energia si distingue anche per l’assenza di costi di attivazione, depositi cauzionali e per la sua chiarezza. I clienti possono scegliere la soglia più adatta tra Light, Full e Maxi, con fasce di consumo da 1500 a 4000kWh/anno.