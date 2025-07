Braun lancia offerte da non perdere per l’Amazon Prime Day

Gli Amazon Prime Day sono finalmente tornati, portando con sé giorni ricchi di offerte esclusive dedicate ai clienti Prime. Anche quest’anno, tra tantissimi prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi, non potevano mancare i dispositivi Braun, veri protagonisti nella cura personale: epilatori, rasoi e strumenti per la regolazione e rifinitura della barba, perfetti per mantenere un look sempre impeccabile.

Braun, marchio di riferimento riconosciuto per eleganza, precisione e affidabilità, propone una selezione di dispositivi di fascia alta in promozione speciale. È l’occasione ideale per investire nel proprio benessere e nello stile, soprattutto con l’estate alle porte. Tra i modelli in offerta esclusiva per i clienti Amazon Prime troviamo Braun Skin i-Expert, Braun Silk-Expert Pro 5, Braun Silk-épil 9 Flex, Braun Silk-épil 9, Braun Series 9 Pro+, Braun BT9, Braun All-In-One Series 7, Braun Series 5 e Body Groomer 5.

Braun Skin i-Expert

Per chi cerca una soluzione definitiva per la riduzione dei peli, Braun Skin i-Expert è la luce pulsata top di gamma ideale, progettata per garantire una rimozione progressiva e duratura dei peli superflui. Grazie alla sua tecnologia avanzata, questo dispositivo integra lo Smart SkinProtector Sensor, un sensore intelligente che adatta automaticamente la potenza di ogni impulso alla tonalità della pelle, assicurando un trattamento personalizzato, sicuro ed efficace già dal primo utilizzo [1]. I risultati sono visibili già dal primo utilizzo, con una pelle liscia fino a due anni, senza dover ricorrere a costosi trattamenti estetici[1].

Con Braun Skin i-Expert è possibile completare una sessione su tutto il corpo in soli 10 minuti, comodamente da casa.È inoltre la prima luce pulsata intelligente dotata di un’app integrata, che apprende e si adatta progressivamente alle caratteristiche della pelle dell’utente. L’app fornisce feedback in tempo reale per migliorare l’efficacia di ogni trattamento, garantendo un’epilazione professionale nel massimo comfort domestico. La tecnologia intelligente guida l’utente durante il trattamento, adattandosi all’area del corpo da trattare e offrendo pieno controllo in totale sicurezza. Il dispositivo è dermatologicamente testato, per un’epilazione confortevole e priva di rischi su tutto il corpo [1]. Infine, grazie alla funzione di pianificazione intelligente dell’app, il calendario delle sessioni viene gestito automaticamente, riorganizzandosi in base agli impegni personali e ai progressi ottenuti. In caso di imprevisti o cambiamenti, questa funzione elimina lo stress degli appuntamenti mancati, rendendo il percorso di epilazione semplice e flessibile.

Il prodotto è disponibile all’acquisto a 499,99 euro su Amazon, premendo il seguente link.

[1] Seguendo un regime di trattamento. I risultati individuali possono variare da persona a persona. [1] Sulla base dei dati dell’autovalutazione dei consumatori (Nov’ 23-Apr’ 24). I risultati individuali possono variare da persona a persona. [1] Gambe (parte alta e parte basse), ascelle, zona bikini e baffetto.

Silk-Expert Pro 5

Il Braun Silk-expert Pro 5 è uno dei modelli di luce pulsata di punta del brand, progettato per garantire una rimozione permanente e visibile dei peli in modo rapido, efficace e delicato sulla pelle. Grazie al sensore Skin Pro 2.0, il dispositivo monitora costantemente la tonalità della pelle e regola automaticamente l’intensità della luce per offrire la massima sicurezza durante il trattamento.

I brevi intervalli tra gli impulsi luminosi consentono di trattare la parte inferiore di entrambe le gambe in soli 5 minuti. Inoltre, il Silk-expert Pro 5 offre due modalità di utilizzo: la modalità Gliding, per uno scorrimento veloce sulla pelle, e la modalità Precision, ideale per le aree più piccole o delicate. L’uso regolare della luce pulsata Braun permette di notare una significativa riduzione dei peli visibili già a partire dal secondo trattamento [1]. Grazie alle testine di diverse dimensioni, il dispositivo è progettato per raggiungere con precisione tutte le zone del corpo, incluse quelle più difficili come il labbro superiore, le ascelle e la zona bikini.

Può essere acquistato su Amazon, a questo link, ad un prezzo di 339,99 euro.

[1] Seguendo un programma di trattamento. I risultati individuali possono variare.

Braun Silk-Epil 9 Flex

Disponibile nelle nuove eleganti colorazioni oro e rosé, l’iconico Silk-épil 9 Flex è il primo epilatore al mondo con una testina completamente flessibile, progettata per adattarsi perfettamente alle curve del corpo e raggiungere facilmente anche le zone più difficili. La vera innovazione di questo dispositivo è la funzione Smart Touch, che assicura un’epilazione delicata e senza sforzi, ideale per le aree sensibili. Basta regolare la pressione dell’epilatore sulla pelle per passare rapidamente dalla modalità Power a quella Gentle.

La testina, dotata della tecnologia MicroGrip, garantisce una precisione superiore catturando peli fino a tre volte più corti rispetto alla ceretta (fino a 0,5 mm). A differenza della ceretta tradizionale, non è necessario aspettare la ricrescita per ottenere una pelle liscia e morbida fino a 4 settimane. Nelle confezioni più complete, gli accessori inclusi offrono una routine completa di esfoliazione ed epilazione per viso e corpo, comodamente a casa. Per esempio, la Gentle Brush, ideale per décolleté e pelli delicate, rende la pelle irresistibilmente liscia e setosa. Inoltre, grazie alla testina radente, il Silk-épil 9 Flex si trasforma in un rasoio efficace anche nelle zone più sensibili.

Il suo prezzo promozionale su Amazon è di soli 129,99 euro, lo potete acquistare qui.

Braun Silk-Epil 9

Il Braun Silk-épil è un epilatore elettrico Wet & Dry progettato per garantire un’epilazione precisa ed efficace comodamente a casa propria. Grazie alla sua ampia testina oscillante e alla tecnologia MicroGrip con 40 pinzette, è capace di catturare peli sottili fino a 0,5 mm di lunghezza, assicurando una pelle liscia fino a 4 settimane, senza dover attendere la ricrescita.

La funzione cordless, unita alla resistenza all’acqua, consente di utilizzare il dispositivo sia sotto la doccia che nella vasca da bagno, riducendo sensibilmente la sensazione di fastidio durante il trattamento. Inoltre, il Silk-épil è dotato di testina radente e cappuccio regolatore, che permettono di trasformarlo facilmente in un rasoio o rifinitore, ideale per prendersi cura anche delle zone più delicate. Il Silk-épil 9 si conferma così una soluzione completa e versatile per l’epilazione e la cura della pelle, unendo tecnologia avanzata e praticità in un unico dispositivo.

Disponibile all’acquisto ad un prezzo veramente concorrenziale, soli 99,99 euro, a questo link.

Braun Series 9 Pro+

Il Braun Series 9 Pro+ è il rasoio più avanzato di Braun, progettato per offrire una rasatura precisa e confortevole su barbe di 1, 3 o 7 giorni. Grazie al rifinitore Pro e ai suoi 5 elementi di rasatura ProShave, garantisce una rasatura profonda ed efficace, rispettando la pelle ad ogni passata.

La testina ProComfort integra una funzione 2-in-1 che prepara la pelle prima della rasatura e, con la testina sostituibile, massaggia delicatamente la barba sollevando i peli per un risultato ancora più accurato. Completamente impermeabile e dotato di batteria Li-Ion con 60 minuti di autonomia, è ideale anche per l’uso sotto la doccia. Il rasoio è accompagnato dalla custodia PowerCase, che consente una ricarica più potente e garantisce fino a sei settimane di rasatura durante i viaggi. Inoltre, la Stazione SmartCare 6-in-1 pulisce, asciuga e ricarica il dispositivo, mantenendo le lame efficienti e prolungandone la durata grazie ai lubrificanti ad alta efficienza. Disponibile con 5 anni di garanzia [1], è un accessorio essenziale per mantenere sempre al massimo le prestazioni del rasoio.

Il prodotto può essere acquistato su Amazon direttamente al seguente link al prezzo di 219,99 euro.

[1] T&C sul sito www.braun.com/it[1]

Braun BT9

Il nuovo Braun BT9 rivoluziona il regolabarba grazie alla funzione PowerBoost extra mode, che raggiunge 7.500 giri al minuto, il 25% in più rispetto al modello precedente, garantendo un taglio più veloce, preciso ed efficace anche sui peli più spessi, semplicemente premendo un pulsante.

Dotato delle lame ProBlade con un angolo di 48°, più affilate del 35% rispetto a quelle tradizionali, assicura un taglioancora più veloce [1] senza spostare i peli, migliorando il comfort sulla pelle. Le testine intercambiabili ProCountour e ProDetails offrono maggiore precisione e controllo, mentre la nuova Precision ShaveHead permette una rifinitura impeccabile per definire perfettamente i contorni della barba. La tecnologia AutoSense adatta la potenza al tipo di barba per una rasatura uniforme, e i cuscinetti a sfera riducono attrito e surriscaldamento, prolungando la durata del dispositivo. Con un’autonomia fino a 180 minuti, il BT9 è il regolabarba più duraturo della linea. Include inoltre pettini per sfumature, un righello curvo per contorni perfetti, la base di ricarica e offre 5 anni di garanzia.

Prezzo concorrenziale oggi su Amazon, costa solamente 99,99 euro a questo link.

[1] Rispetto alla versione di BT precedente.

All-In-One Series 7

Il rifinitore Braun All-In-One Series 7 è semplice, veloce e performante, grazie alla nuova testina Precision ShaveHead che garantisce una rifinitura di alta precisione per un look sempre curato. La lama esclusiva ProBlade, con un design a 48° e il 35% più affilata, assicura un taglio rapido ed efficace anche nelle zone più difficili, offrendo una rasatura confortevole. La tecnologia AutoSense regola automaticamente la potenza in base alla densità della barba, per risultati ottimali su qualsiasi tipo di pelo. Il dispositivo è estremamente versatile: il kit include diverse testine per sfumare barba e capelli, rifinire i dettagli e regolare peli di sopracciglia, corpo, naso e orecchie. Il tutto in un packaging eco-friendly completamente in cartone, dal design rinnovato.

Solo 49,99 euro per il suo acquisto su Amazon, il prezzo è davvero ottimo qui.

Series 5

Il Braun Series 5 è un rasoio elettrico ricaricabile Wet & Dry, progettato per garantire una rasatura efficace e delicata, perfetta anche per le pelli più sensibili. Le sue tre lame flessibili si adattano automaticamente ai contorni del viso, assicurando una rasatura uniforme e riducendo al minimo la pressione sulla pelle per un comfort superiore. Grazie al sistema innovativo EasyClean, la pulizia è semplice e veloce: l’acqua scorre direttamente attraverso le lame senza bisogno di smontare la testina, eliminando efficacemente residui di peli e schiuma. Il design completamente impermeabile consente l’utilizzo sia a secco, sia con gel o schiuma da barba, e persino sotto la doccia.La batteria agli ioni di litio assicura fino a 50 minuti di autonomia senza fili dopo una ricarica completa di un’ora. In caso di necessità, la funzione di ricarica rapida da 5 minuti permette di effettuare una rasatura completa anche all’ultimo momento.

Oggi può essere vostro a soli 59,99 euro, un prezzo Amazon da approfittarne subito a questo link.

Braun Body Groomer 5

Il Body Groomer 5 di Braun arricchisce la gamma di rasoi per il corpo con l’introduzione della nuova testina Foil, progettata per offrire una rasatura delicata anche sulle zone più sensibili della pelle.

Oltre alle prestazioni di taglio migliorate, questo modello garantisce fino a 100 minuti di autonomia con una sola ricarica, riducendo la necessità di ricariche frequenti e contribuendo così a un maggiore risparmio energetico.

Acquistatelo subito su Amazon premendo questo link al prezzo di 39,99 euro.