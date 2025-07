App Store: cresce la spesa degli utenti

L’evoluzione del mercato delle app su iOS mostra segni di cambiamento. Ciò non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo. A tal proposito, è utile l’analisi di Bank of America, basata sui dati raccolti da SensorTower per il mese di giugno. Secondo quanto riportato, la spesa globale sull’App Store di Apple continua a salire. Ciò in modo più marcato rispetto alla crescita dei download. Elemento che suggerisce una trasformazione nel modo in cui gli utenti attribuiscono valore alle applicazioni. Le entrate dell’App Store hanno registrato un incremento del 12% su base annua. Ciò a fronte di un aumento dei download limitato al 4%. Tale scarto rappresenta un segnale concreto dell’efficacia delle nuove strategie di monetizzazione adottate dagli sviluppatori.

App Store: continuano a crescere le spese degli utenti

In particolare, a cambiare è la composizione degli acquisti. Per la prima volta dopo anni, il settore dei videogiochi è sceso sotto la soglia del 50%. In relazione alle entrate totali. Fermandosi al 45%. Anche se i giochi restano la categoria con i ricavi maggiori, la loro centralità economica è in fase di ridimensionamento.

Tale trasformazione apre spazi importanti per altre categorie di app. Le quali stanno guadagnando terreno in modo graduale, ma costante. In particolare, settori come Foto & Video, Lifestyle, Libri, Istruzione e Utilità hanno visto aumentare leggermente la loro quota di mercato. Ma l’incremento più evidente è quello delle app di Produttività, le cui entrate sono cresciute di due punti percentuali.

Bank of America interpreta tali dati come un segnale di salute per l’intero ecosistema Apple. L’allontanamento dalla dipendenza dal solo comparto gaming porta maggiore stabilità e stimola una maggiore diversificazione delle proposte. Nonostante le controversie legali, come il contenzioso con Epic Games, non si rilevano finora effetti negativi significativi sulle performance dell’App Store. Proprio per tali ragioni, la banca d’investimento ha confermato la propria fiducia nel titolo Apple. Mantenendo il rating Buy e fissando un obiettivo di prezzo a 235 dollari.