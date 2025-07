Google Pixel 9a ad un prezzo INCREDIBILE con l’Amazon Prime Day

Occasione da non perdere assolutamente di vista in questi giorni per riuscire ad acquistare Google Pixel 9a pagandolo decisamente meno di quanto effettivamente avremmo mai sperato di vedere, il rapporto qualità/prezzo è estremamente favorevole con un risparmio ben superiore alle più rosee aspettative. Gli utenti sono felici di spendere poco sul suo acquisto, mettendo oltretutto le mani su un prodotto che non ha nulla da invidiare ad altri modelli che potete trovare oggi in commercio, anche di fascia superiore.

Lo smartphone rientra perfettamente nella fascia intermedia della telefonia mobile, un terminale che al giorno d’oggi raggiunge dimensioni di 154,7 x 73,3 x 8,9 millimetri di spessore, ed un peso di 185,9 grammi. Si può tranquillamente tenere in mano senza alcuna difficoltà, proprio perché risulta essere facilmente trasportabile ovunque desideriate, senza andare ad inficiare la qualità delle componenti: il display è da 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2424 pixel, un P-OLED con densità di 422 ppi, passando anche per un refresh elevato che raggiunge addirittura i 120Hz (da non trascurare nemmeno la protezione Gorilla Glass 3).

Sotto il cofano si può trovare un processore Google Tensor G4, octa-core con frequenza di clock a 3,1GHz, affiancato dalla presenza di una GPU Mali-G715 MC7, con anche una configurazione che prevede di base 8GB di RAM, a cui si aggiunge anche una memoria interna di 256GB (non espandibile in questo caso con microSD).

Google Pixel 9a: che occasione con le nuove offerte Amazon

Il prezzo d’acquisto di questo Google Pixel 9a è davvero incredibile, poiché dovete sapere che il suo listino di 549 euro, o meglio definito prezzo consigliato, è solo un lontano ricordo: l’utente oggi si ritrova a poter investire all’incirca 465 euro per il suo acquisto, sempre avendo spedizione a domicilio gratuita, con consegna in pochi giorni e garanzia legale della durata di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica (eventuali). Ordinatelo subito premendo questo link.

E’ indubbio che, nonostante l’appartenenza alla fascia intermedia della telefonia mobile, l’utente possa godere di un buon comparto fotografico per scatti di alto livello.