Apple: nuova class action riguardo l’App Store

Il concetto di fiducia ha acquisito un valore strategico cruciale nel settore tech. Non si tratta di una componente essenziale che definisce il rapporto tra utenti e piattaforme tecnologiche. A tal proposito, Apple ha fatto della fiducia un marchio di fabbrica. Costruendo la reputazione dell’App Store attorno alla promessa di offrire uno spazio sicuro, controllato e protetto. Eppure, tale narrazione è ora sotto attacco, a causa di una causa collettiva che solleva gravi dubbi sul reale livello di protezione offerto ai consumatori. In California è stata presentata una class action contro Apple con l’accusa di aver permesso la diffusione di una pericolosa truffa finanziaria.

Apple al centro di una nuova class action: ecco i dettagli

La class action chiede non solo un risarcimento per le perdite subite, ma anche un intervento comunicativo da parte di Cupertino. L’obiettivo è correggere la narrazione pubblicitaria. Quest’ultima, secondo i querelanti, ha contribuito a creare una fiducia mal riposta. La vicenda solleva interrogativi sul ruolo e sulla responsabilità delle grandi piattaforme nel proteggere i propri utenti.

Il punto di partenza dell’azione legale è l’app Swiftcrypt, mascherata da piattaforma di trading in criptovalute. In realtà, quest’ultima era stata progettata per ingannare le vittime. Ciò attraverso un metodo noto come “pig butchering”. La truffa si basa su un approccio manipolativo: i criminali costruiscono un rapporto di fiducia con la vittima, la inducono a investire cifre crescenti, per poi sparire con tutto il denaro accumulato.