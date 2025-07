Windows 11: per la Lock Screen arriva un indicatore batteria nuovo

Microsoft sta continuando imperterrita i lavori di miglioramento del suo sistema operativo principe, ovviamente parliamo di Windows 11 che all’interno del canale di sviluppo continua a ricevere miglioramenti giorno dopo giorno.

Precedentemente vi abbiamo parlato di come la società si sia impegnato per migliorare il menu start presente all’interno di Windows 11 rimuovendo una caratteristica che era piaciuta davvero a pochissimi utenti, oggi invece vi parliamo di un elemento che riguarda la schermata di blocco e sblocco dei pc con all’interno Windows 11, la società infatti si è finalmente decisa a rimodernare l’icona legata allo stato di carica della batteria, scopiamo cosa cambierà.

Rifatta e anche più bella

Alcuni utenti esperti andando a spulciare all’interno del codice dell’ultima versione rilasciata agli insider di Windows 11 hanno scoperto che Microsoft ha finalmente deciso di rifare completamente l’icona legata allo stato della batteria presente nel pc, ovviamente parliamo di soluzioni laptop e portatili, finalmente Microsoft ha deciso di sostituire la vecchia icona decisamente poco gradevole alla vista con qualcosa di ben fatto, sarà infatti presente un’icona molto più sinuosa e in grado di indicare agevolmente lo stato della batteria utilizzando i colori verde, giallo e rosso.

Nonostante si tratti sicuramente di un’ottima notizia, purtroppo però per poter godere della nuova icona ci sarà da aspettare ancora parecchio, quest’ultima infatti è presente all’interno dell’ultima versione per gli insider del noto sistema operativo ma non è ufficialmente disponibile nemmeno per questi ultimi, per attivarla infatti bisogna ricorrere ad uno stratagemma che consiste nell’andare a inserire uno specifico codice da attivare per poter vedere la magica icona apparire, nonostante ciò però, un portavoce di Microsoft ha sottolineato che se quest’ultima non è stata resa disponibile un motivo dietro c’è ed è sicuramente importante, velato tentativo di dissuadere gli utenti dall’attivare l’icona, forse anche per cercare di tutelare i loro sistemi da eventuali bug critici.