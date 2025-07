Windows 11: arriva finalmente il menù Start che volevamo tutti

Microsoft sta continuando a portare avanti la campagna di aggiornamenti che riguarda il suo sistema operativo principale Windows 11, la società di Bill Gates sta infatti rilasciando la beta della nuova versione all’interno del canale di testing in modo da consentire agli utenti scritti di provarla in anteprima e rilasciare i feedback necessari per poi procedere al rilascio globale.

L’ultima versione appena arrivata introduce interessanti novità per quanto riguarda un elemento molto discusso all’interno di Windows 11, parliamo del menu start, questo elemento è sempre stato molto amato dalla community fin dai suoi arbori, il tutto fino a Windows 11, sistema all’interno del quale Microsoft ha deciso di introdurre dei cambiamenti che non hanno propriamente convinto tutti, tra questi il più discusso è stata la feed delle applicazioni, modifica che ha letteralmente spaccato in due la community creandosi non pochi detrattori.

Microsoft alla fine cambia

Dopo numerosi feedback negativi sulla fit delle applicazioni Microsoft ha deciso finalmente di ascoltare le critiche e provveduto a rimuoverla in favore di una sezione decisamente meno ingombrante, fastidiosa e più intuitiva, la società infatti ha cambiato questo dettaglio introducendo una barra che mostra le applicazioni utilizzate più spesso insieme a quelle suggerite eliminando le categorie da asporto come era possibile fare invece in precedenza, il tutto ovviamente per favorire l’esperienza d’uso rendendola più rapida e immediata, infatti così facendo viene eliminato uno step o addirittura molti step in più dal momento che alle volte bisognava scorrere più volte per trovare l’applicazione cercata.

Microsoft ha iniziato a testare questa nuova veste del menù Start nelle versioni 24H2 di Windows 11, ma molto probabilmente estenderà questo cambiamento, anche i sistemi aggiornati alla versione 23H2, non si sa bene quando arriverà ufficialmente questo aggiornamento, ma è altamente probabile che non manchi molto dal momento che la fase di test sembra decisamente avanzata, sicuramente Windows procederà nei prossimi mesi al rilascio globale per tutti gli utenti.