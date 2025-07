Kia rivoluziona il settore elettrico: arriva la nuova EV9 GT

La nuova Kia EV9 GT fa il suo ingresso ufficiale sul mercato italiano. Il prezzo di partenza? Ben 90.500€. L’obiettivo dell’azienda è quello di lanciare 11 modelli a zero emissioni entro il 2026 e una gamma completamente elettrica in Europa entro il 2035. A tal proposito la EV9-GT rappresenta oggi il vertice dell’innovazione Kia, in quanto è la versione più potente mai prodotto dal brand. Presenta infatti due motori elettrici capaci di erogare complessivamente 508CV, accelera da 0 a 100km/h in appena 4.6secondi, pur mantenendo un’autonomia superiore ai 500Km.

Kia EV9 GT: sportività, lusso e comfort per tutta la famiglia

Dotata di una batteria da 99,8kWh, la vettura sfrutta l’architettura E-GMP a 800volt, che consente una ricarica ultra-rapida. Bastano infatti 24 minuti per passare dal 10 all’80% di energia. Il sistema Kia-Charge garantisce accesso a oltre 800.000 punti di ricarica in Europa. In questo modo facilita gli spostamenti anche su lunghe distanze. In più grazie alla tecnologia Vehicle-to-Load, l’energia della batteria può essere utilizzata per alimentare device esterni, o persino abitazioni, dove la normativa lo consente.

Lo stile della Kia EV9 GT è immediatamente riconoscibile. I cerchi in lega da 21”, la firma luminosa nella griglia digitale e le pinze freno verde neon conferiscono un’identità sportiva e moderna. All’interno troviamo finiture in Alcantara, dettagli cromatici ispirati al verde neon e cuciture a contrasto. I sedili sportivi con logo GT offrono comfort e sostegno, rendendo ogni viaggio piacevole anche per lunghi tragitti.

Tecnologia e connettività sono al centro dell’esperienza di guida. L’ intrattenimento si gestisce tramite tre ampi display e si aggiorna con tecnologia OTA. Kia Connect consente di controllare da remoto il climatizzatore e il preriscaldamento della batteria. La compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto completa un sistema avanzato e intuitivo. La funzione Virtual Gear Shift, insieme all’Active Sound Design, crea un’esperienza di guida immersiva che simula le sensazioni di una vettura con cambio automatico sportivo. Con sette posti su tre file e una capacità di traino di 2.500kg, la Kia EV9 GT unisce sportività, tecnologia e versatilità in un’unica proposta.