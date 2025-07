Il nuovo Galaxy Z Fold7 si mostra: sottile, moderno e pronto al debutto

Prima ancora del lancio ufficiale previsto per il 9 luglio durante l’evento Unpacked di Brooklyn, il Galaxy Z Fold7 si è già mostrato al pubblico in alcune immagini inedite. Il merito è di una rivelazione involontaria (o forse no) da parte del venditore Amazon “WSKEN”, specializzato in pellicole protettive, che ha mostrato lo smartphone in un video promozionale. Anche se non è chiaro se si tratti di un’unità funzionante o solo di un mockup, le forme, lo spessore e il design combaciano perfettamente con le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane.

Galaxy Z Fold7, solidità e raffinatezza per il pieghevole più sottile di sempre

Lo spessore estremamente ridotto è senza dubbio la caratteristica più evidente. I bordi sono stati ulteriormente assottigliati, donando al Galaxy Z Fold7 un aspetto più elegante e simile a un normale smartphone. Anche il display esterno appare più largo, un dettaglio che aumenta la funzionalità del dispositivo da chiuso. Anche se non si può accendere o vedere il retro, la coerenza tra questo prototipo e le anticipazioni più affidabili lascia poco spazio ai dubbi, Samsung ha perfezionato ogni dettaglio del suo nuovo pieghevole.

Con il Galaxy Z Fold7, infatti, il colosso coreano ha lavorato per migliorare ciò che già funzionava. Le cornici ridotte rendono il dispositivo più armonico e moderno, mentre la fessura visibile da chiuso facilita l’apertura e conferma una costruzione solida. Anche se Honor Magic V5 mantiene il primato come pieghevole più sottile sul mercato, il nuovo Galaxy si posiziona come il più sottile mai prodotto da Samsung.

Il dispositivo sembra essere stato pensato per offrire un’esperienza utente più naturale. Compatto, ma robusto. Evoluto, ma senza forzature. Un equilibrio raro nel mondo dei pieghevoli, dove spesso si sacrifica l’ergonomia in nome della spettacolarità. Il Galaxy Z Fold7 invece sembra voler parlare al grande pubblico, poiché rappresenta un top di serie per chi cerca innovazione senza compromessi. Resta ora solo da scoprire come si comporterà nella realtà, tra batteria, software e durata nel tempo. Ma se le premesse saranno confermate, Samsung ha già messo un punto fermo nella nuova stagione dei telefoni pieghevoli.