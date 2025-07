Vodafone, anticipo zero sugli iPhone 16 per i già clienti

Per questa estate l’operatore telefonico italiano Vodafone ha deciso di proporre una super promozione. Per i suoi già clienti sarà infatti possibile acquistare uno dei nuovi modelli della gamma di iPhone 16 senza pagare alcun costo per l’anticipo. Solitamente è infatti previsto un costo iniziale che va ad aggiungersi al costo delle rate mensili. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone, ora zero costo di anticipo per l’acquisto di iPhone 16 per i già clienti

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano Vodafone ha reso disponibile una promozione davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, infatti, ora i già clienti potranno acquistare con l’operatore uno degli ultimi modelli della gamma di iPhone 16 risparmiando davvero tanto. L’operatore ha infatti deciso di azzerare il costo di anticipo per l’acquisto di questi device.

Tuttavia, la promozione in questione sarà disponibile sull’acquisto di non tutti i modelli, ma soltanto di alcuni. Tra questi , sono compresi iPhone 16 128GB e 256GB, iPhone 16 Pro 128GB e 256GB, iPhone 16 Pro Max 256GB, e iPhone 16e 128GB, 256GB e 512GB. In questo modo, gli utenti andranno a risparmiare una bella cifra e dovranno pagare solamente la rata mensile, solitamente per un totale di 24 rate mensili.

Per acquistare ad esempio il nuovo smartphone di punta di casa Apple, ovvero iPhone 16e, gli utenti dovranno sostenere soltanto una spesa pari a 25,99 euro al mese per 24 mesi per il taglio di memoria con 128 GB. Per il taglio di memoria con 256 GB, gli utenti dovranno invece sostenere una spesa pari a 30,99 euro al mese. Per il taglio di memoria più grande con ben 512 GB, invece, gli utenti dovranno sostenere una spesa pari a 43,99 euro al mese, sempre per un totale di 24 rate mensili.

La nuova promozione resa disponibile dall’operatore Vodafone è disponibile dalla giornata dello scorso 3 luglio 2025. L’operatore non ha indicato una data di scadenza. Trattandosi di una promozione estiva, però, immaginiamo che rimarrà disponibile soltanto per i mesi estivi.