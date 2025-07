Temperature sempre più alta: gli scenari climatici sono estremi

Le previsioni più catastrofiche sul riscaldamento globale, che un tempo sembravano appartenere a un futuro remoto, si stanno rivelando fin troppo vicine. Un esempio emblematico è quello della previsione simulata che la meteorologa Evelyne Dhéliat mostrò nel 2014 sul canale francese TF1. Era un esperimento, un messaggio d’allarme visivo per il pubblico, ambientato nel 2050. Una Francia rovente, con punte di 43°C nel Sud e 40°C nella capitale. A distanza di undici anni, quella rappresentazione non solo è diventata reale, ma è stata addirittura superata. I dati recenti parlano chiaro: la Francia ha registrato temperature estreme. Con massime che hanno raggiunto i 41,6°C. Parigi è andata molto vicino a toccare i 40°C, e la costa atlantica, dove erano stati immaginati picchi tra i 26 e i 30°C, ha toccato i 35°C.

Scenari preoccupanti per l’aumento delle temperature

Evelyne Dhéliat ha sottolineato con lucidità la drammaticità della situazione. Ha ammesso che quella che un tempo era una mappa immaginaria del 2050 è ora la fotografia reale delle prossime 24 ore. Lo stesso scenario si sta verificando anche in Italia. I vecchi bollettini Rai mostrano previsioni di giornate estive con temperature massime che raramente superavano i 30°C. Quelle immagini, che circolano oggi sui social, evidenziano il contrasto con la nuova normalità. La quale è fatta di estati sempre più torride, in cui è frequente superare i 38°C già a inizio stagione.

Mentre in Italia il paragone tra passato e presente alimenta il dibattito sui social, in Francia lo stesso confronto assume un peso più concreto e allarmante. L’ondata di calore di luglio 2025 dimostra come il cambiamento climatico stia accelerando in modo pericoloso. Naturalmente, il tempo atmosferico non va confuso con il clima, ma l’aumento costante di episodi estremi suggerisce una tendenza inequivocabile. Non si tratta più di scenari lontani o teorie da confermare. Il riscaldamento globale è ormai un’esperienza diretta, visibile, e, soprattutto, innegabile.