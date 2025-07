Samsung: stop allo stabilimento in Texas per l’assenza di clienti?

Di recente, Samsung Electronics è al centro di un importante rallentamento. Quest’ultimo riguarda la nuova fabbrica di semiconduttori a Taylor, in Texas. Il motivo riguarda la difficoltà di assicurarsi un numero adeguato di clienti per la produzione pianificata. L’impianto era inizialmente previsto per l’avvio nel 2024. Vedrà, invece, l’inizio delle operazioni non prima del 2026. Ciò anche con gli oltre 37 miliardi di dollari di investimenti destinati agli Stati Uniti. A cui si unisce un sostegno governativo pari a 4,7 miliardi di dollari. Quest’ultimo ottenuto tramite il CHIPS and Science Act dell’amministrazione Biden.

Samsung rallenta la produzione dello stabilimento in Texas

Il nodo principale è rappresentato dall’incertezza della domanda. Diversi fattori hanno spinto Samsung a ritardare l’installazione delle apparecchiature produttive. Tra cui la scarsa richiesta locale di chip e la non corrispondenza tra i nodi di processo previsti. Insieme alle attuali esigenze del mercato. L’adeguamento del progetto ai nuovi standard tecnologici richiederebbe costi considerevoli che l’azienda preferisce evitare fino a quando non si avranno prospettive più stabili.

Samsung punta ad introdurre sul mercato chip di nuova generazione, passando dai 4 ai 2 nanometri. Ciò per competere nel settore dell’intelligenza artificiale e dell’high-performance computing. Tale mossa strategica è però ostacolata da problemi tecnici legati alla resa produttiva, che hanno influenzato la capacità di soddisfare la domanda. L’utilizzo degli impianti, infatti, rimane sotto la media del settore. Complice anche l’impatto delle restrizioni statunitensi sull’export verso la Cina.

Anche se la struttura sia già quasi completata, il termine dei lavori è slittato. Mentre la messa in funzione della fabbrica rimane confermata per l’anno prossimo, 2026. Nel frattempo, Samsung non ha rilasciato commenti ufficiali in merito ai dettagli dell’installazione né alle difficoltà riscontrate nel trovare clienti. Nel complesso, il ritardo del progetto dell’azienda sudcoreana è emblematico di un momento delicato per l’intera industria dei semiconduttori. Quest’ultimo è fermo tra incertezze macroeconomiche, tensioni geopolitiche e una domanda ancora frammentata.