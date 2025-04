Clima: ecco la Terra prima e dopo il surriscaldamento

Il primo scatto che raffigurava interamente la terra risale al 7 dicembre 1972, data dal valore storico per l’umanità dal momento che per la prima volta l’intero pianeta viene immortalato a colori dallo spazio, il merito va alla missione Apollo 17 durante la quale gli astronauti catturarono un’immagine divenuta poi leggendaria e nominata come La Biglia blu.

Lo scatto risulta particolarmente interessante dal momento che mostra l’intero globo terrestre illuminato in modo uniforme grazie al sole che all’epoca si trovava dietro la navicella al momento della foto, si tratta dell’unica ma è scattata da una persona a circa 29.000 km di distanza.

Com’è cambiata la Terra

La Terra nel 1972

L’immagine che risale al 1972 mostra dettagli decisamente interessanti del pianeta, è visibile infatti l’area del Mar Mediterraneo ed in basso è compresa l’Antartide, anche il continente africano risulta particolarmente visibile.

La Terra nel 2022

Ancora più interessante, però risulta lo scatto risalente invece al 2022 che fa emergere sostanziali Differenze, nello specifico possiamo notare gli effetti sotto certi aspetti drammatici del cambiamento climatico, le nuove immagini mostrano infatti alterazioni significative nell’aspetto e nella morfologia del pianeta tra le quali spicca la crescita del deserto del Sahara che ha ampliato i suoi confini verso sud e erodendo la vegetazione presente in Sudafrica, anche l’Antartide ha cambiato volto dal momento che appare visibilmente ridotta.

La Terra nel 2025

Gli effetti risultano poi ancora più marcati nella foto risalente al 2025, la quale mostra tutti gli effetti del cambiamento climatico in modo ancora più marcato ed evidente, segno che gli sforzi dell’uomo non sono ancora abbastanza non solo per bloccare il fenomeno ma per invertirlo, le aree che prima erano verdi infatti risultano tuttora spoglie o occupate da insediamenti umani, segnale che gli sforzi internazionali devono aumentare e soprattutto essere più radicali, a testimonianza che serve una presa di coscienza molto più netta e soprattutto non negoziabile