OnePlus: arrivano gli attesi Nord 5 e Nord CE 5

OnePlus ha presentato un’importante evoluzione del proprio ecosistema con l’introduzione di nuovi dispositivi. Tra cui spiccano due modelli che arricchiscono la serie Nord: il Nord 5 e il Nord CE 5. Tale nuova generazione di smartphone mostra l’ambizione del marchio di offrire esperienze d’uso di livello premium. Il tutto mantenendo prezzi accessibili e concentrandosi su prestazioni, design e tecnologie smart. Scopriamo insieme le caratteristiche dei due nuovi smartphone in arrivo.

OnePlus presenta i nuovi smartphone della serie Nord

Il Nord 5 presenta uno schermo AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate a 144Hz e luminosità di picco pari a 1800 nits. Tale assetto è pensato per offrire reattività e leggibilità ai massimi livelli. Anche in condizioni di luce intensa o con dita umide, grazie ad Aqua Touch 2.0 e al PWM dimming a 3840Hz.

Il nuovo modello OnePlus si distingue per l’adozione del processore Snapdragon 8s Gen 3. Primo chipset della serie Snapdragon 8 a comparire su un modello Nord. Tale upgrade garantisce prestazioni elevate anche in ambiti tradizionalmente impegnativi come gaming e multitasking. La combinazione con RAM LPDDR5X e un avanzato sistema di raffreddamento VC assicura fluidità costante e temperature controllate, anche sotto carico prolungato. La batteria da 5200mAh, abbinata alla ricarica SUPERVOOC da 80W, estende la durata d’uso e riduce i tempi di ricarica. Mentre la funzione Bypass Charging evita il surriscaldamento durante le sessioni di gioco.

Il dispositivo Nord 5 integra poi nuove soluzioni AI. Tra cui l’inedito Plus Key per funzioni rapide e personalizzabili, e la piattaforma AI Plus Mind, utile per archiviare e riconoscere contenuti contestuali. Inoltre, non manca il supporto all’assistente Google Gemini, integrato per migliorare creatività, produttività e interazione vocale. Inoltre, gli utenti OnePlus potranno accedere gratuitamente per tre mesi a Google AI Pro 1, estendendo l’esperienza smart all’intero ecosistema Google. Il dispositivo è disponibile in tre colorazioni: Marble Sands, Dry Ice e Phantom Grey. Inoltre, arriverà in due configurazioni. Una da 8 GB RAM + 256 GB di memoria interna venduta a 449,00 euro. La seconda, invece, da 12 GB RAM + 512 GB a 549,00 euro.

Il Nord CE 5, invece, rappresenta un’ottima alternativa nella fascia media. Basato sul processore MediaTek Dimensity 8350 Apex, abbina un display OLED da 6,77 pollici a una fotocamera principale Sony LYT-600 da 50MP con algoritmo HDR avanzato. Con supporto al gaming a 120 FPS, resistenza certificata IP65, espandibilità fino a 1TB e un software potenziato da OxygenOS e AI OnePlus, il CE 5 è pensato per chi cerca potenza, flessibilità e durata. Il dispositivo sarà disponibile nelle colorazioni Black Infinity, Marble Mist e Nexus Blue. In Italia è disponibile in diverse configurazioni. La prima da 8 GB RAM + 128 GB venduto a 349,00 euro. La seconda, invece, da 8 GB RAM + 256 GB disponibile a 399,00 euro.

Disponibili anche offerte di lancio

Per rendere i suoi dispositivi ancora più interessanti, OnePlus presenta anche una serie di promozioni imperdibili. Per il nuovo Nord 5, ad esempio, è disponibile uno sconto immediato di 50 euro, con incluso il caricatore SUPERVOOC da 80W. Inoltre, è possibile scegliere tra gli auricolari OnePlus Buds 3 Pro (valore 79 euro) o una cover protettiva. Anche per il Nord CE 5 è disponibile lo sconto di 50 euro. A cui si aggiunge il caricatore 80W e a scelta Buds 3 Pro o cover inclusi.