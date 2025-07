BMW CE 04, l’evoluzione elettrica per le città del futuro

BMW CE 04 torna nel 2026 con un restyling che ne conferma l’identità da protagonista nel mondo degli scooter elettrici premium. Nato nel 2021, oggi si presenta con una veste ancora più matura, grazie a un design futuristico e soluzioni tecniche evolute. Prodotto a Berlino, lo scooter BMW-CE04 è disponibile in tre versioni, Basic, Avantgarde ed Exclusive. Ognuna di esse presenta elementi unici che ne rafforzano carattere ed estetica. Il nuovo stile adottato combina funzionalità e stile, integrando parabrezza, selle riscaldate e cerchioni con incisioni laser per offrire un’esperienza più personale.

Connettività, sicurezza e ricarica rapida definiscono il nuovo standard BMW su due ruote

La versione Basic ha un design pulito ed essenziale, mentre la Avantgarde esalta il carattere dinamico con accenti gialli e una colorazione blu opaca. L’Exclusive punta invece al comfort, con sella riscaldata, protezioni maggiori e finiture ricercate. Alcuni optional, come il parabrezza con paramani e il sedile riscaldato, possono essere aggiunti anche alle varianti meno accessoriate.

Le prestazioni del BMW CE 04 sono pensate per offrire reattività e piacere di guida in città. Il motore elettrico sviluppa fino a 42CV, consentendo un’accelerazione 0-50km/h in appena 2,6 secondi. La velocità massima è di 120km/h, invece l’autonomia tocca i 130km per la versione standard, ridotta a 100km in quella depotenziata. La guida è resa fluida grazie al raffreddamento a liquido del motore e alla possibilità di scegliere tra quattro modalità, ossia ECO, RAIN, ROAD e DYNAMIC.

Il cuore tecnologico dello scooter BMW è rappresentato dal display TFT da 10,25″ con navigazione integrata e funzioni smart. L’illuminazione full LED, con optional come il faro adattivo e gli effetti “Welcome” e “Goodbye”, rende ogni partenza più sicura e scenografica. L’impianto frenante con ABS e la disponibilità di sistemi come ASC e DTC (opzionale) migliorano ulteriormente la stabilità. Per la ricarica, la batteria da 8,9kWh impiega poco più di quattro ore, ma con il caricatore rapido si scende a un’ora e 40minuti. BMW offre anche soluzioni dedicate attraverso il programma BMW-Charging, per semplificare il rifornimento energetico, ovunque ci si trovi.