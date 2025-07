OnePlus 15s e OnePlus 15T, ecco i primi dettagli

Il produttore tech OnePlus è al lavoro sulla realizzazione di diversi nuovi dispositivi. Tra questi, c’è in primis il nuovo top di gamma OnePlus 15 , ma a quanto pare non sarà il solo modello di questa serie. L’azienda sta infatti già pensando all’arrivo ufficiale sul mercato dei nuovi OnePlus 15s e OnePlus 15T. Proprio questi ultimi device sono stati i protagonisti degli ultimi rumors e leaks. Vediamo qui di seguito i dettagli.

OnePlus 15S e OnePlus 15T, arrivano le prime informazioni dei nuovi device

In queste ultime ore sono emersi i primi dettagli tecnici riguardanti i prossimi smartphone di punta del produttore tech OnePlus. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi OnePlus 15S e OnePlus 15T. L’azienda salterà infatti la dicitura OnePlus 14 per passare direttamente alla dicitura OnePlus 15. Secondo le prime indiscrezioni emerse, i due dispositivi dell’azienda avranno il display della stessa dimensione. Al momento non sappiamo con quale tecnologia sarà realizzato, ma immaginiamo che si tratterà di pannelli AMOLED con una elevata frequenza di aggiornamento pari ad almeno 90Hz.

Le nuove indiscrezioni ci hanno fornito anche prime informazioni sul comparto fotografico. Stando a quanto è emerso, rispetto ai precedenti modelli, i nuovi device dell’azienda cinese avranno sul retro non due ma tre sensori fotografici. Al momento non sappiamo con esattezza di che sensori si tratterà, ma uno sarà sicuramente un sensore grandangolare.

Le indiscrezioni emerse in rete hanno poi rivelato altri due primi dettagli. Si parla infatti della presenza di una batteria ancora più capiente rispetto a quelle presenti sui modelli passati. A cambiare, poi, sarà il processore e questa volta garantirà delle performance ancora più elevate.

Ovviamente questi sono i primi dettagli su questi nuovi smartphone a marchio OnePlus. C’è comunque del tempo prima del loro debutto ufficiale. Conviene dunque rimanere in attesa di ulteriori dettagli di rilievo.