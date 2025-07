Motorola ripropone la serie G con il Moto G96: debutto previsto per il 9 luglio

Il mercato degli smartphone di fascia media si arricchisce con una nuova proposta targata Motorola. Si tratta del nuovo Moto G96. Un nuovo dispositivo mobile che sarà ufficialmente presentato il prossimo 9 luglio, proprio come confermato dall’azienda stessa. Parliamo di un modello centrale nella strategia 2025 del brand, in quanto nato dall’esigenza di rafforzare ulteriormente la sua presenza in uno dei settori più competitivi del mercato. Nonostante manchi ancora la presentazione ufficiale, molte delle caratteristiche tecniche sono già emerse online. Ciò grazie a una pagina dedicata comparsa sul sito e-commerce indiano Flipkart.

Motorola MotoG96: stile curato e materiali premium per un’esperienza di fascia alta

Secondo alcune informazioni trapelate online, il Moto G96 sarà alimentato dal processore Snapdragon 7s Gen 2, supportato da 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Il display sarà un pannello pOLED da 6,67”, con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento fino a 144Hz. Presente anche la tecnologia Water Touch, che permette l’uso del touchscreen con le dita bagnate.

Sul fronte fotografico, vi è invece una fotocamera principale da 50MP con sensore Sony, affiancata da una lente secondaria da 8MP e una fotocamera frontale da 32MP. La batteria da 5.500mAh e il sistema operativo Android 15 completano la scheda tecnica. Il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno alle 22.990 rupie, circa 236€.

Motorola ha puntato senz’altro su un design elegante per il Moto G96, con una struttura posteriore in ecopelle pensata per avvicinarsi visivamente ai modelli di fascia alta. Il vetro Gorilla Glass 5 protegge la parte anteriore, mentre le curve laterali dello schermo pOLED aggiungono un tocco “premium”. Questi elementi suggeriscono una cura particolare per l’estetica, un aspetto sempre più importante nella fascia media. Con il G96, Motorola vuole quindi offrire un dispositivo che non sembri inferiore nemmeno accanto a smartphone più costosi.

Tutti gli altri dettagli a riguardo, inclusi disponibilità e varianti cromatiche, saranno comunicati durante l’evento ufficiale del 9 luglio.