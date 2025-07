La lotta finlandese contro le alghe tossiche parte dallo spazio

Dai cieli sopra l’Europa, la Finlandia ha lanciato una nuova offensiva tecnologica contro uno dei suoi nemici più silenziosi. Le alghe tossiche. La startup Kuva Space è entrara in collaborazione con l’Istituto Finlandese per l’Ambiente (Syke). Ed ha avviato un progetto sperimentale che sfrutta immagini satellitari e intelligenza artificiale per monitorare la qualità delle acque. L’obiettivo è fermare in tempo la proliferazione dei cianobatteri. Che sono microrganismi pericolosi che, d’estate, infestano laghi e coste. Rilasciando tossine nocive per uomini e animali.

Dai dati satellitari alla prevenzione: l’AI diventa lo strumento chiave contro le alghe

Il vero problema sta nel fatto che queste fioriture appaiono del tutto simili ad alghe innocue, rendendo impossibile distinguerle a occhio nudo. Fino ad oggi, l’unica soluzione era il campionamento manuale, un processo costoso, lento e circoscritto. Ora, invece, i satelliti Hyperfield-1A e Hyperfield-1B di Kuva Space sorvolano la Terra dotati di sensori iperspettrali in grado di leggere la “firma luminosa” delle sostanze presenti nell’acqua. Ogni materiale riflette la luce in modo unico e questa caratteristica viene sfruttata per riconoscere anche i batteri più invisibili.

Il progetto non si limita all’osservazione. Le immagini raccolte vengono elaborate da modelli di intelligenza artificiale, addestrati incrociando i dati visivi con campioni d’acqua e analisi biochimiche. Grazie al supporto scientifico di Syke, gli algoritmi stanno diventando sempre più precisi nell’identificare le specie di cianobatteri, stimarne la quantità e comprendere le condizioni che ne favoriscono la diffusione. Secondo Jenni Attila, ricercatrice a capo del progetto, la svolta sta nella capacità di rilevare non solo la presenza di alghe, ma anche la loro pericolosità.

Ma Kuva Space guarda oltre. L’azienda prevede di mettere in orbita una rete di 100 satelliti entro il 2030, ampliando il raggio d’azione ben oltre le acque finlandesi. I sensori potranno essere calibrati per usi diversi: dall’agricoltura alla sicurezza, fino al controllo ambientale industriale. Il monitoraggio in tempo reale potrebbe diventare una risorsa fondamentale per governi e aziende in tutto il mondo. Dallo spazio, la battaglia per la salute del pianeta ha appena cominciato a mostrarsi sotto una nuova luce.