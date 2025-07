Redkey lancia sconti importanti su MGC500 e MGC1000 per l’Amazon Prime Day

Redkey, azienda leader nel settore dei robot tagliaerba, conosciuta in tutto il mondo per l’ottimo rapporto qualità/prezzo e la grande qualità dei prodotti effettivamente commercializzati, aderisce all’Amazon Prime Day con una serie di sconti davvero molto interessanti, che vanno a toccare i più importanti prodotti dell’azienda, tra cui appunto Redkey MGC500 e Redkey MGC1000. Tutte le riduzioni di prezzo sono da considerarsi valide solo ed esclusivamente tra le 00:01 dell’8 Luglio e le 23:59 dell’11 Luglio, salvo esaurimento scorte, per acquisti effettuati da utenti con un abbonamento Amazon Prime attivo.

Redkey MGC500

Il perfetto robot taglierba per gli utenti che sono alla ricerca della massima resa, ma con la minima spesa, il modello in questione riesce a coprire all’incirca 800 metri quadrati, sopportando anche salite con una pendenza del 45%, ed avendo la capacità di regolare in modo completamente automatico l’altezza di taglio. Il controllo dell’operazione avviene direttamente tramite l’applicazione mobile dedicata, sulla quale si possono trovare tutte le informazioni di stato, ma anche variare liberamente le impostazioni per la perfetta regolazione dei singoli processi.

Le sue dimensioni relativamente ridotte, e la mappatura in tempo reale (visibile anche dall’app) con navigazione che sfrutta la tecnologia C-TOF (efficienza di taglio fino a 100 m2/h), lo rendono il compagno ideale per gli utenti che vogliono godere del taglio perfetto.

Il suo prezzo di listino sarebbe di 632,99 euro, ma grazie all’Amazon Prime Day può essere vostro a soli 399,99 euro a questo link.

Redkey MGC1000

Siete alla ricerca di una soluzione ancora più completa e funzionale? allora dovete puntare direttamente sul Redkey MGC1000, un robot tagliaerba che riesce a coprire fino a 1000 metri quadrati, con piattaforma di taglio automatica sollevabile, il che sta a significare che può attraversare anche spazi cortilizi per dirigersi verso un’altra area da falciare. L’angolo inclinazione massimo sopportato è di 24 gradi, l’integrazione del rilevamento delle rotture del cavo lo rende sicuramente molto sicuro durante ogni utilizzo.

Si appoggia alla pianificazione del percorso C-TOF, con efficienza tre volte superiore rispetto al metodo tradizionale (90 metri quadrati all’ora), la regolazione automatica dell’altezza di taglio (può essere settata anche manualmente) oscilla tra 3 e 7 centimetri, mentre in larghezza 20 centimetri. L’installazione è semplicissima, adatta a tutti, con il posizionamento del filo perimetrale che segue esattamente il perimetro del giardino.

Di base il prodotto sarebbe in vendita a 699,99 euro, ma con l’Amazon Prime Day può essere vostro a soli 469,99 euro, lo potete acquistare qui.