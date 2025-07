iPhone 17 Pro: tutte le novità attese sul prossimo melafonino

Siamo sempre più vicini al debutto degli iPhone 17 e la curiosità non fa che crescere giorno dopo giorno, soprattutto per via dell’attesissimo modello Air, l‘ultra sottile di Apple che farà la sua comparsa per la prima volta dando il via a una probabile rivoluzione del design dei melafonini che sarà palesata negli anni a venire. Non passano comunque inosservati i modelli Pro che, rispetto a dispositivi degli ultimi tempi, accoglieranno un’importante cambiamento che potrebbe destare alcune perplessità agli utenti più fedeli alla Mela di Cupertino.

Il riferimento è alla scelta del colosso di dire addio al titanio per favorire l’ingresso dell’alluminio, un materiale più economico ma meno resistente che andrà a costituire l’intero telaio dei dispositivi Pro.

iPhone 17 Pro con telaio in alluminio: Apple avrà fatto la scelta giusta?

Molto probabilmente la scelta di Apple di ricorrere all’alluminio per i suoi dispositivi Pro potrebbe essere dettata dalla volontà di renderli quanto più leggeri possibile, anche se il modello Air, già noto per il suo spessore particolarmente ridotto, i bordi ultra-sottili e il peso irrisorio, continuerà ad avere un telaio in titanio, materiale la cui introduzione da parte di Apple aveva subito suscitato l’apprezzamento di utenti e rivali come Samsung.

L’adozione del nuovo materiale non sarà comunque l’unica novità prevista su iPhone 17 Pro, che si distinguerà dai modelli precedenti soprattutto per un modulo fotografico rinnovato, le cui dimensioni generose e la forma ricordano i Google Pixel più recenti.

Secondo le notizie più recenti, inoltre, anche il logo posteriore subirà delle modifiche, occupando una posizione differente rispetto al solito. Stando a quanto riferito da Majin Bu, voce ormai affermata per ciò che riguarda le anticipazioni Apple, il logo sarà spostato più in basso riprendendo quanto già proposto da Apple con iPad Pro.

La data di lancio dei prossimi melafonini non è ancora emersa ma settembre sarà senz’altro il mese prediletto dall’azienda di Cupertino. A breve, dunque, avremo modo di scoprire se quanto emerso finora rispecchierà le reali scelte del colosso.