Samsung, verso il titanio per i suoi nuovi modelli

Arrivano nuove notizie dal mondo della tecnologia, il quale sa subendo un incredibile miglioramento continuo. Oggi parliamo soprattutto di Samsung e dei suoi nuovi dispositivi in arrivo.

Quest’ultimi sembrerebbero essere dei dispositivi pieghevoli, i quali aggiungeranno anche il titanio alla lista.

Samsung, arriva il titanio?

A quanto pare la stessa Samsung è attualmente impegnata nella realizzazione di tre nuovi dispositivi pieghevoli. I quali progettati per andare a blindare la propria posizione in un mercato davvero competitivo. Il Galaxy Z Fold 7, il Galaxy Z Flip 7 e un nuovo smartphone tri-fold, sembrano essere i dispositivi attesi nella seconda metà del 2025. Da quanto comunicato da alcune fonti sembra che l’azienda voglia utilizzare sul Fold e sul tri-fold il famoso titanio. Quest’ultimo dovrebbe andare a migliorare la resistenza e ridurre anche lo spessore.

La new entry per Samsung, ovvero il titanio sarà utilizzato nella piastra posteriore dei dispositivi, più precisamente il componente di supporto che si trova tra la cerniera e il pannello pieghevole. Questa parte è identificata come supporto interno o backplate, la quale risulta essere una parte davvero importante per sostenere tutta la struttura del pannello pieghevole e rendere più facile l’apertura e la chiusura. Nella serie dei foldable, la stessa piastra ideata da Samsung richiede anche molte altre lavorazioni come ad esempio incisioni o processi di etching in questa precisa zona.

Una scelta presa visto l’evoluzione dei materiali utilizzati dalla stessa Samsung, infatti siamo passati dall’acciaio inossidabile alla fibra di carbonio rinforzata. La scelta della CFRP fu scelta anche per soddisfare la necessità di garantire la compatibilità elettromagnetica con i digitalizzatori per la S Pen.

Il nuovo dispositivo tri-fold potrebbe svoltare l’intero segmento, introducendo anche un nuovo formato mai conosciuto per Samsung. I modelli dovranno anche rispondere alla crescente pressione competitiva che arriva dai diversi marchi cinesi, i quali sono sempre più competitivi in questo settore.