AirTag e viaggi: Apple rivoluziona il tracciamento dei bagagli

Non è raro perdere di vista la propria valigia tra un volo e l’altro. Ma quest’estate, Apple ha una risposta concreta a questo problema, AirTag. La piccola etichetta intelligente, già popolare tra chi desidera tenere sotto controllo gli oggetti di valore, si arricchisce di una nuova funzione pensata per i viaggiatori. L’aggiornamento di iOS 18.2, lanciato a dicembre 2024, ha introdotto la possibilità di condividere la posizione di un AirTag con altri soggetti, come lo staff delle compagnie aeree. Un passo avanti che trasforma l’AirTag da semplice tracker personale a strumento collaborativo.

Sempre più compagnie supportano AirTag

Durante un viaggio, può capitare che il bagaglio si smarrisca o non arrivi a destinazione. Con la nuova funzione, il proprietario può accedere all’app “Dov’è” dal proprio iPhone, iPad o Mac e generare un link “Condividi posizione oggetto”. Questo collegamento viene poi trasmesso agli operatori incaricati del recupero, i quali visualizzano in tempo reale la posizione dell’oggetto su una mappa interattiva. Non serve avere un dispositivo Apple per poterlo usare, basta un browser web. Il sistema si aggiorna automaticamente e mostra l’orario dell’ultima rilevazione. Dopo il ritrovamento, la condivisione può essere interrotta manualmente o si disattiva da sola dopo sette giorni.

Air Canada, KLM, Lufthansa, Iberia, British Airways e Delta sono solo alcune delle compagnie che già supportano la condivisione della posizione degli AirTag. Anche Turkish Airlines, Virgin Atlantic e Singapore Airlines hanno adottato il sistema, migliorando i propri servizi al cliente. Le informazioni raccolte tramite rete “Dov’è” vengono integrate nei processi di assistenza, permettendo un intervento più rapido ed efficace. Altre compagnie si stanno aggiungendo, rendendo questa innovazione sempre più diffusa.

Insomma, grazie a questo aggiornamento, AirTag si conferma non solo utile, ma anche flessibile e affidabile. La combinazione tra tecnologia precisa, semplicità d’uso e integrazione con i sistemi delle compagnie aeree cambia drasticamente il modo di viaggiare. La tecnologia Apple, ancora una volta, anticipa i bisogni e offre soluzioni reali. In un mondo in cui ritardi e smarrimenti sono all’ordine del giorno, sapere sempre dove si trova il proprio bagaglio può fare davvero la differenza.