Instagram e TikTok più grandi: in arrivo le app sulle smart TV Samsung

Instagram e TikTok si preparano a varcare i confini dello smartphone per approdare direttamente sugli schermi del soggiorno. Secondo quanto emerso, entrambe le piattaforme stanno lavorando a versioni ottimizzate delle rispettive app per le smart TV, con un’attenzione particolare all’integrazione con i modelli Samsung, leader del mercato televisivo globale.

Per TikTok si tratterebbe di un’evoluzione rispetto all’app già esistente su TV, attualmente piuttosto semplice. L’obiettivo è creare un’esperienza più coinvolgente e adatta a sessioni di visione prolungate, con interfacce riviste e contenuti sempre più strutturati, pensati per la fruizione domestica. Una trasformazione che mira a rendere il social un vero e proprio canale di intrattenimento, capace di competere con servizi video tradizionali.

Instagram porta i Reel nel cuore della casa e sulle vostre smart TV

Anche Instagram vuole spostare i propri contenuti brevi su un formato più ampio e immersivo. I Reel, finora confinati allo schermo verticale del telefono, potrebbero presto trovare spazio nei televisori, offrendo una nuova visibilità ai creator e ridefinendo il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti. La sfida è quella di adattare il linguaggio visuale dei social a un contesto diverso, trasformando il salotto in una vetrina sempre attiva.

Samsung gioca un ruolo chiave in questa strategia. Con milioni di TV vendute ogni anno e una diffusione capillare del sistema operativo Tizen OS, la casa sudcoreana rappresenta un partner ideale per sperimentare e distribuire applicazioni di questo tipo. La scelta di partire da questa piattaforma non è casuale: il bacino d’utenza è ampio, fidelizzato e già abituato a utilizzare le smart TV per contenuti on demand.

L’arrivo di Instagram e TikTok in salotto segna un cambio di paradigma nell’intrattenimento digitale, dove i confini tra social e piattaforme video si fanno sempre più sfumati, spingendo i contenuti brevi verso un nuovo formato, più rilassato e condiviso.