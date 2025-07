Copertina nothing phone (3)

Il Nothing Phone (3) è il primo smartphone dell’azienda pensato per competere direttamente con i top di gamma, senza rinunciare al design iconico e all’ingegno creativo tipico del marchio. Mi è piaciuto più del previsto, anche se l’effetto “wow” termina dopo poco. È un prodotto solido, concreto, che ho amato usandolo. A mio avviso – e vi giuro che non sono di parte – bisogna dare fiducia ad un brand che sta innovando, nel bene o nel male. Possiamo stare ore a parlare “erano meglio i LED“, “è più bello ora“, “non è simmetrico” e roba simile: passa tutto in secondo piano quando il device in sé è un articolo concreto, ben fatto e che gira da paura.

https://youtu.be/AEYDw4dMI9U

Design e materiali

Mantiene l’inconfondibile retro trasparente, ora con struttura in alluminio serie 7000. È robusto e solido, con un corpo spesso 9 mm e peso di 218 g. La rivoluzione vera è la Glyph Matrix: 489 micro‑LED disposti in una griglia che mostra notifiche, strumenti utili e mini‑giochi. Questo sostituisce le precedenti barrette luminose, spingendosi oltre la semplice estetica.

Display

Il pannello è un OLED da 6,67″, con risoluzione 2800 × 1260 pixel e refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Supporta HDR, raggiunge un picco di luminosità fino a 4500 nit e utilizza PWM a 2160 Hz per ridurre l’affaticamento visivo. I bordi sono minimali, poco più di 1,8 mm, per un’esperienza visiva coinvolgente.

Hardware e prestazioni

Sotto la scocca c’è lo Snapdragon 8s Gen 4, un chipset di fascia alta con GPU Adreno 825 e CPU fino a 3,21 GHz. Questo processore, sebbene leggermente sotto l’ultimo flagship Snapdragon 8 Elite, offre un eccellente bilanciamento tra potenza e efficienza. La RAM è da 12 GB o 16 GB, con storage UFS 4.0 da 256 GB o 512 GB. In uso, il dispositivo è sempre reattivo: niente rallentamenti, multitasking senza sforzo e gaming stabile grazie al sistema di raffreddamento integrato.

Fotocamere

Nothing alza l’asticella con una configurazione fotografica completa:

Sensore principale 50 MP con OIS ed EIS

Sensore ultra-grandangolare 50 MP

Teleobiettivo periscopico 50 MP con zoom ottico 3×

Fotocamera frontale 50 MP

Le foto sono nitide, bilanciate e con HDR efficace. Il teleobiettivo aggiunge realismo ai ritratti medi e ai dettagli. I video arrivano a 4K a 60 fps, stabilizzati da una combinazione OIS + EIS. Un pacchetto fotografico convincente per la fascia.

Batteria e ricarica

La batteria è al silicio‑carbonio da 5150 mAh (o 5500 mAh per la versione indiana). Supporta:

65 W cablati : 0–50 % in meno di 20 minuti, 0–100 % in circa 40 minuti

: 0–50 % in meno di 20 minuti, 0–100 % in circa 40 minuti 15 W wireless

5 W reverse wireless

Nel mio uso intenso (social, foto, video, gaming) arriva a fine giornata con circa 20 % di carica residua, confermando una buona autonomia ma non da record.

Connettività e resistenza

Dotato di:

5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6.0

NFC, USB‑C

Lettore impronte sotto display

Speaker stereo

Certificazione IP68 (primo Nothing con questa caratteristica)

Tutto è impeccabile e affidabile, ideale per uso quotidiano e spostamenti.

Software: Nothing OS 3.5 e intelligenza artificiale

Il sistema è basato su Android 15 con la nuova Nothing OS 3.5. Tra le funzioni AI integrate:

Essential Search

Flip to Record: capovolgi + registrazione vocale con sintesi

Essential Space: ambiente silenzioso gestito dall’AI

Nothing garantisce 5 anni di aggiornamenti Android e 7 anni di patch di sicurezza, un impegno importante nella fascia.

Glyph Matrix

Il piccolo pannello LED posteriore non è solo decorativo: mostra notifiche, meteo, livello batteria, orologio, timer e mini‑giochi personalizzabili tramite SDK. Nella pratica, dà un feedback visivo discreto quando lo smartphone è a faccia in giù o sulla scrivania.

Impressioni d’uso

Nel quotidiano, il Nothing Phone (3) offre un’esperienza fluida, senza difetti evidenti. Le prestazioni non tradiscono, il display è brillante, e la costruzione è ben calibrata tra stile e sostanza. Le fotocamere convincono, il software introduce funzionalità utili e la Glyph Matrix aggiunge un tocco distintivo che si fa notare nel panorama mainstream.

Il suo difetto principale è non eccellere nella batteria, ma resta di buon livello. Il prezzo è di 799 € per la versione 12/256 GB e 899 € per la 16/512 GB, posizionandosi tra i flagship ambiziosi, ma accessibili.

Conclusione

Nothing ha centrato l’obiettivo con il Phone (3): è un flagship autentico, con design distintivo, prestazioni di alto livello, funzioni AI avanzate e un’identità forte. Non è perfetto, ma per chi cerca qualcosa di diverso e ben realizzato in grado di reggere il confronto con i grandi marchi, è un acquisto valido e coraggioso. Si trova anche qui, su AliExpress.