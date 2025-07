Apple: ora anche Cupertino arriva su Threads

La scelta di sbarcare ora sul social di Meta fa riflettere. Apple non è nuova alla piattaforma: già nei primi mesi erano attivi profili come quelli di Apple Music, Beats by Dre, Shazam, Apple News e Apple Books. Eppure, l’assenza dell’account ufficiale principale era diventata una delle mancanze più evidenti. Il fatto che l’arrivo sia avvenuto senza annunci, post o dichiarazioni ufficiali evidenzia la cautela con cui Apple si muove in tale ambito.

Al momento, Cupertino continua a investire risorse e contenuti su X, dove conserva una base di quasi 10 milioni di follower. Ecco perché l’apertura dell’account su Threads non va interpretata necessariamente come una rottura con le piattaforme tradizionali, quanto come un’espansione strategica verso nuovi spazi digitali.

Sarà interessante capire se tale nuova presenza porterà con sé anche contenuti originali, iniziative promozionali o semplici aggiornamenti istituzionali. Al momento non è dato sapere se Apple intenda utilizzare Threads in maniera attiva o se la sua scelta rimarrà per ora simbolica. In ogni caso, il suo ingresso non passa inosservato. Inoltre, l’arrivo di Apple aggiunge un ulteriore tassello alla costruzione dell’identità di Threads, che Meta sta cercando di rendere sempre più autonoma e attrattiva. Ciò non solo per gli utenti, ma anche per i grandi brand.