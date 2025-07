Xiaomi condizionatore a torre

Xiaomi ha annunciato l’arrivo sul mercato cinese di un nuovo condizionatore a torre della linea Mijia, caratterizzato dall’integrazione del sistema operativo HyperOS. Il prodotto si distingue per un design verticale compatto, con un’estetica pulita e moderne funzioni smart per il controllo climatico.

Design verticale e potenza di raffreddamento

Il nuovo Xiaomi Mijia Air Conditioner Tower presenta una struttura a torre pensata per l’uso domestico, con una potenza di raffreddamento pari a 2.000 watt e un flusso d’aria che può raggiungere i 1.100 m³/h. La configurazione verticale consente di risparmiare spazio, rendendo l’apparecchio adatto anche ad ambienti con superficie contenuta, come appartamenti o stanze singole.

Una delle principali novità del dispositivo è la presenza di HyperOS, il sistema operativo sviluppato da Xiaomi per connettere e gestire l’ecosistema di prodotti smart. Questo consente al condizionatore di dialogare con altri dispositivi compatibili in tempo reale, garantendo una regolazione intelligente della temperatura in funzione delle abitudini dell’utente e delle condizioni ambientali rilevate.

Per migliorare l’esperienza d’uso, il condizionatore include una modalità ultra silenziosa, con un livello sonoro di appena 18 decibel, ideale per le ore notturne o per ambienti in cui è richiesta la massima discrezione. Il dispositivo integra anche un compressore inverter, che consente una gestione efficiente dei consumi energetici, mantenendo stabile la temperatura impostata e riducendo i picchi di assorbimento.

Il condizionatore può essere gestito attraverso l’app Xiaomi Home, che offre la possibilità di accenderlo, spegnerlo, modificarne la potenza e programmarne l’attività da remoto. Grazie all’integrazione con HyperOS, è inoltre possibile attivare scenari automatizzati in combinazione con sensori ambientali, purificatori d’aria e altri dispositivi dell’ecosistema Mijia. Il sistema supporta anche il controllo vocale, se abbinato agli assistenti compatibili.

Il sistema di ventilazione del dispositivo sfrutta una rotazione orizzontale fino a 112 gradi, con una portata d’aria studiata per distribuire il raffrescamento in modo uniforme anche negli ambienti più ampi. La struttura interna è dotata di 20 coppie di lame a doppia curva, che lavorano per diffondere l’aria in modo naturale e ridurre l’effetto fastidioso delle correnti dirette. Questo consente di ottenere un raffrescamento più morbido e graduale, anche per periodi prolungati.

Il nuovo condizionatore Xiaomi Mijia è disponibile in Cina a un prezzo di 3.199 yuan, pari a circa 406 euro al cambio attuale. Non è stata ancora annunciata una distribuzione internazionale, ma non è escluso che il prodotto possa arrivare anche in Europa, dove Xiaomi ha già commercializzato in passato dispositivi della stessa linea, specialmente in paesi con alta penetrazione dell’ecosistema domotico.