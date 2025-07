Samsung Galaxy Z Flip 7: nuove immagini reali e novità per display e cerniera

A pochi giorni dall’evento Galaxy Unpacked in programma per mercoledì 9 luglio, arriva l’ennesima conferma sulle novità in arrivo con il prossimo pieghevole compatto di Samsung. Il protagonista del leak è il Galaxy Z Flip 7, apparso in un video pubblicato inizialmente su X da Mincu Andrei e poi rilanciato da Max Jambor. Niente da fare per il video, in quanto quello originale è stato rimosso, ma ci sono dei fotogrammi che mostrano comunque dei dettagli interessanti.

Tra i cambiamenti degni di nota c’è sicuramente il display esterno, in quanto si passa passa da 3,5 a 4 pollici. Tutto ciò avviene in quanto l’isola destinata alle fotocamere dovrebbe essere stata rimossa, con i sensori ora inglobati direttamente nello schermo. Una soluzione già vista su altri pieghevoli, come il Razr 60 Ultra di Motorola, che consente di sfruttare meglio lo spazio disponibile e migliorare l’aspetto visivo del dispositivo.

Miglioramenti anche per lo schermo interno e la cerniera

Secondo quanto riportato, dovrebbe avvenire un ampliamento anche del display interno che arriverà a 6,9 pollici. Un incremento minimo ma significativo, che contribuirà a migliorare l’esperienza visiva senza incidere troppo sulle dimensioni complessive del dispositivo.

Dalle immagini si nota anche un affinamento del meccanismo di chiusura: la cerniera sembra più compatta rispetto a quella del Galaxy Z Flip 6, segno che Samsung ha lavorato per rendere il dispositivo più sottile e meno visibile lungo la piega. Questo dettaglio potrebbe tradursi in una sensazione al tatto più uniforme quando il dispositivo è aperto.

Il resto del design resta coerente

Nonostante questi miglioramenti, il linguaggio estetico del Galaxy Z Flip 7 non cambia radicalmente. I bordi piatti, la posizione dei pulsanti laterali e il doppio modulo fotografico posteriore risultano praticamente identici a quelli della generazione precedente. Samsung sembra dunque puntare su raffinamenti mirati, piuttosto che su una trasformazione completa del prodotto.

Il Galaxy Z Flip 7 si prepara a raccogliere il testimone di una gamma che ha già dimostrato solidità e successo. A questo punto, non resta che attendere l’annuncio ufficiale del 9 luglio per scoprire se anche le altre specifiche saranno all’altezza delle aspettative.