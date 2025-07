Xbox in bilico tra tagli e strategia: Phil Spencer resta al comando

Nelle ultime settimane, il settore gaming di Microsoft è stato travolto da una riorganizzazione profonda, terminata con licenziamenti. Diversi studi interni sono stati colpiti duramente, tra cui The Initiative, responsabile del remake di Perfect Dark, progetto ormai ufficialmente cancellato. La crisi non ha risparmiato nemmeno team storici come Arkane Austin ed elementi legati a Blizzard, segno evidente di un ridimensionamento che colpisce il cuore produttivo di Xbox.

La nuova visione Xbox: meno console, più identità

In mezzo a questa situazione un po’ disastrosa, si sono diffuse con insistenza voci su un possibile passo indietro di Phil Spencer, figura centrale nella strategia Xbox degli ultimi dieci anni. A far circolare l’indiscrezione è stato GhostOfHope, insider molto attivo sulla scena di Call of Duty, secondo cui Spencer avrebbe intenzione di abbandonare la guida di Xbox al termine dell’attuale generazione. A spegnere i rumor è intervenuta Kari Perez, responsabile comunicazione della divisione. Un messaggio poi riconfermato anche da Frank Shaw, portavoce di Microsoft, che ha definito infondate le voci su un suo addio.

Più che un problema di leadership, oggi Xbox sembra vivere una profonda crisi identitaria. Dopo aver speso quasi 78 miliardi di dollari per acquisire colossi come Zenimax Media e Activision Blizzard, Microsoft si trova ora sotto pressione per produrre risultati effettivi. La strategia per ora adottata è quella di un modello multipiattaforma, con l’obiettivo di far diventare Xbox uno spazio di contenuti a cui accedere ovunque. Le console fisiche, in questa visione, sono destinate a un ruolo secondario.

Anche se Game Pass sia ancora al centro dell’offerta, i segnali dal mercato sono contraddittori. L’interesse sembra rallentare e la mancanza di esclusive forti penalizza l’identità Xbox. In questo quadro, la figura di Spencer resta centrale, ma è chiaro che la sua permanenza sarà valutata in base ai risultati nei prossimi mesi. Solo il tempo, quindi, potrà fornirci una risposta veritiera.