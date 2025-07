Microsoft: 9.000 lavoratori licenziati?

Nonostante tutto, tali nuove misure non sembrano riflettere problemi finanziari per Microsoft. Negli ultimi trimestri, l’azienda ha registrato risultati economici migliori delle attese. Con utili e ricavi in crescita costante. Alcuni analisti prevedono che entro i prossimi diciotto mesi la capitalizzazione di mercato di Microsoft potrebbe avvicinarsi a 5.000 miliardi di dollari. Un livello mai raggiunto prima. Al momento, il valore delle azioni si mantiene su livelli molto elevati. Superando i 497 dollari per azione. Tale nuova serie di licenziamenti, quindi, sembra una strategia mirata a ottimizzare e ristrutturare l’organizzazione interna. E non un segnale di crisi profonda.