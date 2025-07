Whatsapp invaso dai messaggi truffaldini da YouTube

Al giorno d’oggi, ognuno di noi utilizza costantemente WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea infatti è la più popolare attualmente presente al mondo e vanta una platea di utenti che ha superato quota 2 miliardi di account attivi, si tratta di un traguardo davvero senza precedenti che rende WhatsApp l’applicazione da battere e che rappresenta senza dubbio un elemento positivo per la piattaforma, tutto ciò purtroppo però ce l’ha anche un dettaglio negativo da non sottovalutare, stiamo parlando delle truffe online, i truffatori infatti hanno iniziato ad utilizzare ormai da diverso tempo WhatsApp per i loro tentativi di truffa, questi ultimi vogliono sfruttare le norme popolarità della piattaforma a proprio vantaggio dal momento che tramite quest’ultima hanno accesso a molte più potenziali vittime rispetto agli altri mezzi di comunicazione.

L’obiettivo dei truffatori rimane sempre lo stesso, ottenere informazioni sensibili sulle loro vittime per poi utilizzarle a proprio vantaggio per derubarle, nello specifico infatti i truffatori sfruttano WhatsApp per entrare in contatto con le vittime e poi con l’inganno ottengono informazioni utili per i loro fini fraudolenti, qui in Italia ovviamente il fenomeno non ha mancato ad arrivare e molti utenti stanno ricevendo strani messaggi dietro i quali però si celano delle truffe pericolose, l’ultimo arrivato è il gruppo YouTube che si spaccia per la nota piattaforma cercando di ingannare le vittime, scopriamo insieme come funziona tutto quanto.

La truffa del finto operatore YouTube

Il nuovo pericolo che sta colpendo gli italiani si presenta come un finto operatore YouTube che contatta la vittima proponendo le facili guadagni in cambio di alcuni piccoli compiti da svolgere, una volta che avrete messo like ad alcuni video o commentato con determinati commenti, i truffatori vi invieranno un bonifico di alcuni euro per conquistare la vostra fiducia, dopodiché di proporranno di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro per moltiplicare i vostri soldi e restituirvi una cifra molto più alta, ovviamente una volta che avrete inviato quei soldi non rivedrete né i soldi né nei truffatori che spariranno in un attimo.