Amazon è PAZZA: regala uno smartphone POCO a meno di 100 euro

Solo con Amazon potete pensare di acquistare uno smartphone Poco spendendo meno di 100 euro, difatti è un’occasione più unica che rara che amplia moltissimo le possibilità di utilizzo, rendendo l’esperienza decisamente più speciale ed adatta a tutti i consumatori, anche coloro che non vogliono spendere molto denaro su un dispositivo di questo tipo.

Il modello di cui vi parliamo oggi è Poco C75, uno smartphone che ovviamente offre una resa complessiva limitata, dettata dal prezzo economico, ma che allo stesso tempo non delude le aspettative in termini di performance generali. Le sue dimensioni sono perfettamente allineate con gli standard a cui siamo abituati, essendo un prodotto da 204 grammi di peso, che raggiunge 171,9 x 77,8 x 8,2 millimetri di spessore. Sotto il cofano si può trovare un processore MediaTek Helio G81 Ultra, octa-core con la sua frequenza di clock da 2GHz, perfetta per riuscire a soddisfare le esigenze degli utenti che ricorrono all’acquisto, passando anche per GPU Mali-G52 MC2, ed un quantitativo di memoria che comunque si aggira sugli 8GB di RAM ed un massimo di 256GB di memoria interna (espandibili con microSD).

Poco C75: che risparmio assurdo su Amazon

Occasioni a non finire vi attendono su Amazon, ma solo in questi giorni potete pensare di acquistare Poco C75 ad un prezzo mai visto prima d’ora, difatti lo smartphone non costa più i classici 169 euro che possiamo trovare di listino, ma viene ridotta la spesa del 41% da parte di Amazon, sino a scendere ad un valore finale di 99,90 euro. Premete questo link per ordinarlo subito.

I punti di forza di questo smartphone sono chiaramente tantissimi, con una batteria che raggiunge i 5160mAh, capace quindi di garantire una buona usabilità quotidiana adatta sostanzialmente a tutti.